Acció mostra la seva preocupació per les pensions d'invalidesa de la CASS

El partit polític d’Acció va manifestar la preocupació davant els errors detectats en els pagaments de les pensions d'invalidesa de Grau 1. Així, en un comunicat de premsa, van explicar que un cop escoltades les declaracions dels membres del Consell d’Administració de la CASS reconeixen la intenció del Govern i del Consell General de gestionar aquesta situació amb solidaritat, cobrint el deute generat per evitar repercussions negatives tant per a les persones afectades com per a la CASS. A més, van indicar que creuen que aquesta decisió necessitava una reflexió més profunda, atès el precedent que pot establir respecte al tractament d'altres deutes amb l'Administració. És important admetre que l'error és humà i pot perpetuar-se si no es proporcionen les eines adequades per a la seva correcció.

Acció creu que reflecteix una qüestió més àmplia dins de l'administració pública com és la falta de recursos tècnics i la dificultat d'adaptació dels recursos humans de les entitats que repercuteixen directament en la relació entre la ciutadania i els organismes públics.