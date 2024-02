Quan la passió pel motor, l’aventura i la solidaritat es troben

Si poguessis sumar en una sola experiència una passió desenfrenada pel món del motor, que incentivés la teva capacitat d’emprenedoria per viure una gran aventura per les dunes del desert al mateix temps que provoqués un impacte positiu en comunitats desafavorides, t’hi apuntaries? La resposta de l’andorrà Keanu Rousse i el francès Samuel Franken va ser si, ja que actualment es troben participant en el Rallye Solidaire Uniraid, un viatge-aventura al Marroc que et permet viure una experiència inoblidable sobre les quatre rodes que (gairebé) has construït tu mateix a l’hora que atorgues oportunitats i recursos a persones desfavorides del país africà. El Rallyie Solidaire Uniraid és un ral·li solidari per a estudiants a través de sis etapes que completen 3.500 km, fent un cercle a tot el país que comença i acaba a la ciutat de Tànger, recorreguts amb cotxes de dues rodes motrius i de més de 20 anys carregats amb material solidari que s’anirà entregant a diferents comunitats en vies de desenvolupament del territori. En Keanu Rousse, fundador i pilot de l’equip de la competició KS Racing Team (KSRT), ens explica què és aquesta particular i trepidant experiència, com es combina un ral·li automobilístic amb la solidaritat i l’ajuda al desenvolupament i com ha estat la seva preparació abans de viatjar al Marroc per viure una experiència que promet ser inoblidable.

Molt més que un ral·li

Aquest ral·li està pensat per a estudiants que aprofiten la passió pel motor dels participants per fer un impacte positiu en les comunitats menys desenvolupades del Marroc, al mateix temps que incentiva als seus corredors a fomentar el seu esperit emprenedor. Aquesta prova, que ja compta amb 13 anys d’existència, impulsa als seus participants a buscar un cotxe de dues rodes motrius de més de 20 anys, la recopilació de material solidari que donar a les diferents comunitats receptores i diferents formes de finançament mitjançant, per exemple, patrocinadors.

Rousse explica que quan va decidir apuntar-se estava al Canadà, on actualment cursa el seu MBA en relacions internacionals. L’andorrà i el seu amic «som uns apassionats dels cotxes des de petits i millors amics des de la infància, sempre estem parlant de cotxes. Aleshores, a través de les xarxes socials dels diaris, vaig veure l’Uniraid en un anunci publicitari. Em vaig informar i li vaig dir al meu amic: Si o què?», i la resta és història. Rousse i Franken van iniciar els preparatius per embarcar-se en aquesta aventura.

En primer lloc, havien de pagar una taxa d’inscripció de 2.000 euros i, tot seguit, aconseguir un cotxe que els portés a travessar el dificultós terreny marroquí al mateix temps que complís una sèrie de requisits de l’organització. El vehicle havia de tenir més de 20 anys i no pot ser 4x4. Després d’un primer intent amb un Peugeot 306 que va patir una avaria de motor que el va fer inviable, el KSRT va aconseguir obtenir i adequar un Peugeot 205 del 1998 que serà el seu cavall de batalla en aquesta gran aventura.

L’emprenedoria com a motor

Per tal d’aconseguir reunir tots els elements necessaris que implica participar en aquest esdeveniment tan emocionat, és necessari despertar en un mateix l’esperit de l’emprenedoria, ja que és necessari buscar patrocinadors i haver de solucionar un mateix tots els obstacles que un es pugui trobar abans d’arribar al Marroc com les grans dificultats que estiguin esperant als pilots als irregulars terrenys del Sàhara o de l’Atles. En paraules de Rousse, «et forcen a fer que et busquis tu la vida, a emprendre». El KSRT ha hagut de superar moltes dificultats per a poder posar el seu Peugeot a les carreteres marroquines en aquesta recerca de finançament. «Hem enviat 150 emails (per a recaptar espònsors) i menys de la meitat ens han respost. Aleshores, has de buscar-ho tot tu mateix i aquest esperit d’emprenedoria, que et busquen forçar-te a tu mateix, el trobo molt motivador. I afegint l’aspecte solidari, que és increïble el fet de poder ajudar que hi hagi gent, entre ells nens sobretot, i poder anar allà i viure aquesta experiència amb la passió per l’automobilisme» és una aventura i una experiència veritablement única i trepidant, segons explica el pilot de KSRT. Gràcies al seu esforç i a saber explicar el gran valor d’aquest projecte, el KS Racing Team compta amb el suport d’11 patrocinadors. Car Center Andorra, Comercial Pont, DSF Import, Viva La Vie, Anliecarns, Kleos Premium Services, Caritas Andorrana, Il·lusions Solidàries, Pales Reformes, La Truck Andorra i l’EcoRentador Les Valls han estat les entitats i empreses que han confiat i apostat en aquest projecte solidari del món de l’automobilisme i per l’equip KSRT.

L’impacte solidari

La combinació de la passió pel motor, el repte de resoldre un mateix l’adquisició dels materials i els fons per part de joves estudiants mitjançant patrocinadors, i l’excitant aventura de recórrer tot un país travessant muntanyes i deserts, dona com a resultat un important output com és l’impacte positiu en les comunitats en vies de desenvolupament en arrel a l’ànima solidària que impulsa aquest ral·li. Els pilots recorreran tot el Marroc passant per diversos Check Points on els equips entregaran el material solidari a diferents comunitats que necessiten més recursos a més d’interactuar i conèixer millor la seva cultura i situació. Rousse explica que «trobo realment positiu el fet d’entendre com les persones de les comunitats que visitarem viuen les seves circumstàncies. Sobre l’aspecte cultural, penso que t’enriqueix a tu personalment i inclús professionalment i pel país també. Però aquesta noció de poder ajudar a la gent d’aquesta forma ho trobo increïble», ja que per un costat, és divertit i emocionant pels pilots al mateix temps que és útil per a persones desfavorides. Les comunitats que visitaran en la seva aventura estan allunyades dels grans nuclis urbans com Casablanca o Marràqueix i «són petits poblets on l’accés és molt limitat, i els recursos també. També van viure el terratrèmol del 2023 i això també va impactar en aquesta problemàtica. I estem al Marroc i hi ha una pobresa real de la població i gent que li costa menjar».

Per tal d’ajudar a aquestes comunitats necessitades de diferents tipus de recursos, l’equip KSRT aportarà 70 kg de diferents ítems que donaran als poblats marroquins. D’aquests 70 kg, el Peugeot de KSRT en portarà a sobre durant la seva travessa entre 35 i 40, mentre que la resta els distribuirà l’organització de l’esdeveniment. Aquest material es compon d’objectes molt variats com joguines i peluixos, per facilitar l’oci dels nens i les nenes, així com material escolar com llibretes perquè puguin tenir accés a l’educació i tenir un òptim desenvolupament. Aquest material ha estat proporcionat gràcies a Càritas Andorrana i l’ONG d’Espanya, Il·lusions Solidàries.

Camí cap a l’aventura

Avui dissabte, l’equip es troba a punt de començar la seva gran aventura per Àfrica i la motivació per superar els reptes que suposarà aquesta expedició va en augment. Abans d’abandonar el Principat per posar rumb a Tànger, Rousse va declarar que «sé que ens trobarem dificultats perquè, evidentment, és un cotxe que té 30 anys. Les rutes són molt complexes, passem per rius i la neu de l’Atles, anem per la sorra del Sàhara i hi ha unes condicions que no són òptimes. Però penso que, amb perseverança, i si ens apliquem i no fem bajanades bàsicament, ho aconseguirem».