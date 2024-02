Ara, medalla de plata per a del Rio

Tenia un or a la cursa Sprint del passat dilluns. Després va sumar el bronze als 20km mass start del dimecres. Ahir va ser el torn dels 10km individuals en clàssic i es va penjat la plata.

Els Campionats del Món júniors de Planica (Eslovènia) formen ja part de la història de l’esport andorrà. Una cita absolutament memorable en la que Gina del Rio, de 20 anys, ahir va arrodonir la seva actuació amb una tercera medalla, en aquest cas de plata.

Després de les tres voltes a un circuit de 3,3 km, l’andorrana va finalitzar segona amb un crono de 26.48,6, a 8,5 segons de la sueca Evelina Crusell, que es va imposar amb 26.40,1. Tercera al podi va ser la noruega Anniken Sand, a 23,4 segons de Crusell.

L’andorrana sortia amb el dorsal 7 i començava ja d’inici a marcar els millors temps. Al quilòmetre 1,85 del Rio era el millor temps, seguida per la italiana Iris de Martin, que al final seria setena. Tercera era aquí la sueca Crusell a un segon.

Per la seva part, l’equiadora va exposar que sabia que havia de controlar la situació, ja que la cursa era complicada per les condicions meteorològiques: «Eren tres voltes de 3,3 i he intentat sortir amb cap sabent que era una cursa dura, i vigilant a les baixades perquè la pista estava perillosa. Però, crec que l’he sabut gestionar bastant bé i al final em quedaven forces per arribar. També tenia molt bons esquís, i això m’ha permès fer totes les pujades bé, i els plans i baixades també».

Al quilòmetre 3,3, l’andorrana mantenia el seu avantatge sobre Crusell, amb 0.9s, i De Martin marxava a tres segons, però en el quilòmetre 5 Crusell es posava per davant amb 4,2 segons respecte a la Gina, que passava a ser segona, mentre que tercera ara era Sand, que al final seria tercera. En el quilòmetre 7,3, les posicions es mantenien, amb Crusell primera, a 8,3 segons del Rio i a 19,7 Sand. Al final, en meta l’andorrana mantenia la distància amb Crusell, que guanyava, i allunyava uns segons a Sand, que acabava tercera a 23,4 segons.

Finalment, el seu entrenador, Xavbier del Val, va expressar l’orgull i satisfacció que sent pels bons resultats de del Rio: «Em sembla increïble que marxi del Mundial amb tres medalles. Amb el temps ens donarem compte del valor que té això, perquè és una passada. Felicitar a la Gina per com ha esquiat, per la cursa que ha fet, i també felicitar als skimans pels esquís. Crec que teníem avui un molt bon material. Estic molt content per la Gina, per l’equip i per tots. Ara a celebrar-ho. És difícil posar paraules a tot això».

VERDÚ PREPARAT / Torna la Copa del Món de gegant masculí i torna a l’acció Joan Verdú, que avui disputarà la cursa búlgara amb la intenció de seguir demostrant el seu alt nivell.

L’esquiador arriba a aquesta cita després de ser 7è a Schladming, 5è a Alta Badia i 3r a Val d’Isère. L’andorrà ha estat entrenant a casa els últims dies previs al seu viatge a Bansko. A Andorra es va trobar una pista Avet en perfectes condicions per poder posar-se a punt per la cursa de Bulgària. Joan Verdú suma 141 punts en la general de gegant de la Copa del Món i està situat en la 6a posició. La cursa començarà a les 09.30hores (hora andorrana, +1h a Bansko), amb la primera mànega. La segona mànega està prevista per les 12.30 hores.