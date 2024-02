Lezkano: «Estem preparats per un partit exigent física i mentalment»

El MoraBanc Andorra s’enfronta avui contra el Bàsquet Girona en la que és la jornada número 22 de la Liga Endesa. Els tricolor, que es troben a la catorzena posició a la classificació total de la lliga, s’enfronten contra un dèbil Bàsquet Girona que tampoc ha tingut molt bona sort a la pista i que està només una posició per damunt dels tricolor, a la 13a posició.

Segons Natxo Lezkano, el rival d’avui és un equip que «sap jugar i carregar amb el rebot com el millor equip de la lliga, però han canviat l’estil de joc i de papers». Així i tot, l’entrenador va aclarir que no veuen el duel com un partit fàcil, tot el contrari, el que més preocupa al basc és que «quan t’enfrontes a rivals que estan en la mateixa posició, no només és que tu guanyis, ells perden i això és important», va afirmar. Per aquest mateix motiu, el conjunt andorrà es va preparar durant aquesta setmana, tot i que «podem tenir un dia més o menys bo i hi ha vegades que surt millor i altres pitjor. Aquesta setmana no ha sigut la millor, però ens en sortirem». D’altra banda, en referència al partit que l’espera al MoraBanc avui, Lezkano va exposar que «per a nosaltres és un partit que requereix un nivell de concentració molt gran i hem d’estar preparats per aportar moltes solucions, és un partit d’alta exigència física i mental». Quant a l’actitud amb la qual treballa l’equip i prepara el duel, el basc va declarar que «nosaltres ens prenem tots els partits amb la mateixa filosofia. Per nosaltres tots tenen la mateixa importància sigui el rival que sigui. Sempre preparem tots els partits de la mateixa manera», va assegurar el tècnic.

Finalment, les baixes d’alguns jugadors durant la competició han afectat en certa manera, així ho va manifestar Lezkano, però també des de la direcció tècnica de l’equip intenten continuar de la millor manera: «Les lesions poden comportar una recuperació d’uns dies o de setmanes, això no ho saps mai. Per sort tenim una plantilla àmplia, tot i que hi hagi jugadors que no estan sans 100%».