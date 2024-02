El Carnaval tenyeix de colors tot el Principat

Andorra la Vella i Escaldes-Engordany van donar el tret de sortida de la festa de Carnaval ahir a la tarda amb el pregó del Carnestoltes, que va fer una crítica a les diferents problemàtiques del país. Aquesta ponència a peu de carrer va ser donada de la mà de l’Escola de Teatre EntreActe. La seva directora, Mercè Canals, va explicar que «actuen els alumnes de dos grups de l’escola EntreActe, i aprofitem per fer una crítica al país, ja que per Carnaval tot s’hi val i és quan es poden dir les coses que han passat».

Així mateix, el Carnestoltes també es va celebrar a la parròquia de la Massana, on nens i nenes de l’Escola Andorrana, l’Escola Francesa i l’Àgora van protagonitzar la gran rua infantil de carnaval. L’avinguda de Sant Antoni de la parròquia massanenca es va omplir de gom a gom amb una multitud de persones que no es van voler perdre la desfilada dels infants disfressats. Els alumnes van escollir diverses temàtiques segons els centres educatius, podent representar a diferents països del món amb les seves disfresses o bé, vestir-se de fruites i verdures com pinyes i tomàquets.

La Tamar va assistir a la rua per a poder veure desfilar a les seves dues filles de l’Escola Andorrana de 9 i 11 anys. La petita es va disfressar de policia londinenc i la gran va representar a Vietnam, cosa que «els hi feia molta il·lusió», segons explicava la seva mare. La Tamar, la resta de pares i assistents així com els infants van agrair el fet que la meteorologia, respecte a l’esdeveniment, el qual es va celebrar finalment després que sorgissin dubtes per la possibilitat de pluja. La Tamar va explicar que «no sabíem si s’anul·laria, però encara sort que ha parat de ploure, ja que els hi feia molta il·lusió».

D’altra banda, Gemma Verdú és mestra de primària i infantil a l’Àgora i va coordinar ahir la rua dels seus alumnes. Verdú va declarar que «els nostres infants estan molt contents d’estar aquí. És l’esdeveniment que sempre estan esperant, ens preparem durant tota la setmana per venir aquí. Només pujar a l’autobús, els nens han començat a cridar i a ballar, estaven molt emocionats». La professora va fer èmfasis en la gran tasca que han fet amb els alumnes amb la coordinació de la batucada que va omplir de música i colors els carrers de la Massana. Verdú va destacar que la variació de disfresses entre els diferents centres educatius van fer de la rua infantil de carnaval d’enguany hagi tornat a ser un esdeveniment encantador i divertit per a tothom. I és que el país ja celebra aquesta tradicional festa gaudir després de totes les notícies que rep la ciutadania durant la resta de l’any.