Eleccions comunals, diversió i traca omplen la plaça del Consell en la benvinguda al Carnaval d'Encamp

El Carnaval no pot faltar a la parròquia d'Encamp i com ja és costum, s'ha donat la benvinguda amb una sàtira de les eleccions comunals on s'han tocat temes com el govern central, el vot judicial, l'avortament, els 'youtubers' residents i els residents que fa més de vint anys que estan al país, entre d'altres. A més, des de la comissió de festes asseguren que "no hem gastat tots els cartutxos, perquè ens queden encara tres actuacions, en les que també hi haurà molts temes d'actualitat i de sàtira política".



La plaça del Consell s'ha tornat a disfressar de polítics, personatges famosos de tot el país i tota mena de dibuixos animats en la representació que han pogut gaudir des dels més grans fins als més petits de la casa. Una sàtira on, a més, la cònsol major, Laura Mas, el cònsol menor, Xavier Fernàndez i el conseller major, Joan Sans han pogut participar en la votació. Posteriorment, s'han atorgat els resultats per part de la comissió de festes d'Encamp, que venien acompanyats de Sa Majestat el rei Carnestoltes Xavier Fernàndez. Una penjada amb tirs d'escopeta, traca típica de mascletada i el ball de l'esbart sant Romà han sigut el colofó d'or del dissabte al matí.



"Ha sigut una de les millors representacions dels últims anys, molt teatralitzat tot, han mirat tots els detalls" ha assegurat Mas, qui ha explicat que estan molt contents per la rebuda del Carnaval d'Encamp, una de les festes "més especials pels encampadans i per tot el país". Enguany, proposen una de les programacions més completes amb activitats per a totes les edats i durant, gairebé, tot el dia.



La festa continua avui a les 17.30 hores, on els nens i nenes podran gaudir de la traca final i una festa amb dansa, precedent a la desfilada de carrosses i comparses. A partir de les 22.30 hores, s'inicia la sessió de nit amb grups de versions i discjòqueis, tot a la sala de gestes del Complex. Per a diumenge, destaquen la representació del judici dels contrabandistes (16 hores a la plaça dels Arínsols) i l'entrega de premis de carrosses, compares i disfressa temàtica a les 23.45 hores. Iniciant la setmana es realitzarà el tradicional Ball de l'Ossa dilluns a les 16.15.hores. La despenjada i l'operació de Sa Majestat és el focus per dimarts a partir de les 19.00 hores i finalitza la festivitat dimecres 14, a les 20.00 hores, amb la lectura de les últimes voluntats i la cremada del rei Carnestoltes, la sardinada popular i els castells de focs artificials a la Travessera de l'Areny, segons informa l'ANA.



Danys del robatori a Ordino



Respecte als danys materials en el furt del rei Carnestoltes d'Ordino, que han ocorregut durant la nit de divendres, ha esmentat que vol treure-li importància, ja que no veu que sigui una problemàtica. "Sempre ens robem els carnestoltes d'uns comuns a l'altres, en tot cas, si hi ha hagut alguna incidència, ja ens farem càrrec i ho mirarem" ha declarat. D'igual manera, ha incidit en el fet que no vol que "els actes facin malbé, aquest inici del carnaval per part d'Encamp". "Vull confirmar i deixar clar que no ha estat cap membre de la comissió de festes" ha conclòs.