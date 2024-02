Lara Gut-Behrami: "La neu no està fàcil, però s'ha de lluitar"

La pista Avet dona el tret de sortida a les Copes del Món d'esquí femení amb la primera mànega de l'eslàlom gegant a les 10.30 hores i la segona, a les 13.30 hores. Tot i les grans absències com Mikaela Shiffrin o Petra Vlhová, els focus estan fixats en la suïssa Lara Gut-Behrami, que pot arribar a superar en la classificació general a l'estatunidenca si guanya el gegant. Les esquiadores només estan separades per 95 punts.



S'incorpora un nou traçat al gegant amb modificació de la sortida. Per sota del primer mur, s'ha incorporat una plataforma perquè la pista tingui més pendent i, per tant, les corredores comencin el traçat amb més exigència tècnica i velocitat. Una preocupació per a les esquiadores que van veure com els entrenaments de divendres s'anul·laven per la poca visibilitat. No obstant això, van poder fer-ho en la pista Esparver. Els equips de terreny estan preparats per a qualsevol imprevist meteorològic, ja que les previsions indiquen que durant la jornada de dissabte hi haurà nevades que poden deixar fins a 20 cm de neu nova.



SORTEIG DE DORSALS

L'Abarset va omplir la sala d'après-ski divendres a la tarda amb la cerimònia del sorteig públic de dorsals de les primeres 15 classificades de l'eslàlom gegant. Un esdeveniment que ha comptat amb la implicació dels joves integrants dels esquís clubs d'Andorra i ha determinat que les esquiadores que encapçalaran la llista de sortida siguin les italianes Marta Bassino i Federica Brignone, i la noruega Thea Louis Stjernesund. És un acte lúdic que ja s'ha convertit en un clàssic imprescindible, ja que es tracta d'un moment distès on els més petits tenen l'oportunitat de veure de prop les atletes.



Totes les proves es podran seguir en directe per Ràdio i Televisió d'Andorra i per Eurosport.



GUT-BEHRAMI, GUANYADORA / L'esquiadora suïssa Lara Gut-Nehrami ha guanyat la primera prova de la Copa del Món d'esquí femení a Soldeu.



Quines han sigut les seves sensacions després de la competició?

Contenta, han sigut bones i no (les sensacions). He lluitat la primera màniga, però he comès errors. Pertant, a la segona màniga he sigut més agressiva. El meu error he sigut a l'arribada. La neu no està fàcil i s'ha de lluitar.



A la primera sèrie no ha entrat als primers temps. L'ha beneficiat per la segona sèrie?

A la segona màniga he sortit amb dorsal 21, no és bo per mi. Els forats a la pista són majors.



Què significa guanyar a Andorra per vostè?

Aquí vaig guanyar un campionat d'Europa, i a més el meu entrenador té part d'andorrà.



A Soldeu ha superat Mikaela Shiffrin.

La Mikaela no ha participat. Esperem el final de temporada. No vull il·lusions. Abans de parlar de copes aquest any és important ser ràpida, però sobretot està sana. La neu no està bé i no vull lesionar-me