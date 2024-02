Verdú 'out' en la primera mànega a Bansko

Tot i que anava amb confiança per "buscar bastant gas", la sort no ha estat del costat de Joan Verdú, que ha caigut en la primera mànega del gegant de la Copa del Món de Bansko (Bulgària). Sortia amb el dorsal 14 i ha marcat un molt bon primer parcial, col·locant-se a 0.17' per sota del suís Marco Odermatt, on al segon ja era el líder de la cursa. Però, poc després ha perdut l'equilibri a la sortida d'una porta on ha acabat a terra, en una caiguda sense conseqüències.



Ara, toca esperar fins a les tres cites programades per als Estats Units (24 de febrer a Palisades Tahoe, i els dos primers dies de març a Aspen). El final de la temporada del tricolor està agendada a Kranksja Gora (Eslovènia) el 9 de març. Tanmateix, en cas de classificar-se, correria a les finals de Saalbach el 16 de març, segons informa l'ANA.