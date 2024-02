Todacitan: l’únic medicament per deixar el tabac finançat per la CASS

Deixar de fumar no és una feina fàcil, i per això, segons l’estudi Rompe con la Nicotina, el 75% dels fumadors han intentat deixar aquest hàbit almenys una vegada a la vida. The Nacional Institute on Drug Abuse també indica que només el 6% ho aconsegueix deixar de forma permanent. És per aquest motiu que molts fumadors busquen l’ajuda de fàrmacs per pal·liar els símptomes de l’abstinència.

Segons l’Organització mundial de la Salut (OMS) la nicotina que conté el tabac és «summament» addictiva, i el consum d’aquesta substància és un dels principals factors de risc de malalties cardiovasculars i respiratòries, així com de més de 20 tipus o subtipus diferents de càncer i moltes altres malalties. Cada any es registren més de vuit milions de defuncions relacionades amb el consum de tabac.

Al nostre país, durant el període del 2017 al 2021, el consum de tabac i nicotina va ser la principal causa de mort prematura evitable segons l’últim estudi realitzat pel Departament d’Estadística del Govern.

L’Estat, per tal de reduir aquestes xifres i el consum de tabac, ha presentat al llarg dels anys diferents mesures com per exemple incrementar les taxes del preu del tabac. A més, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) finança al 75% el Todacitan.

Aquest fàrmac és un tractament mèdic per deixar de fumar en només 25 dies. El poc temps en el qual el medicament aconsegueix la seva efectivitat contribueix al fet que siguin menys persones les que tiren la tovallola per deixar el tabac després de començar a prendre’l. A part, també evita les recaigudes i té un percentatge d’èxit elevat. L’eficàcia per a deixar de fumar gràcies al Todacitan és d’un 76%, per la qual cosa, tres de cada quatre pacients que ho prenen assoleixen superar el seu tabaquisme. Segons va explicar la Sara (nom fictici), «a mi m’ha anat molt bé aquest medicament, a partir del quart dia ja no tenia ganes de fumar i gràcies a això he pogut deixar-ho. El dia d’avui fa dos mesos que no fumo».

El Todacitan actualment és l’únic medicament per superar l’addicció a la nicotina finançat per la CASS, de manera que la resta de fàrmacs que existeixen s’han de pagar per compte propi.

L’únic requisit que demana l’administració pública és una recepta mèdica per part d’un professional de la salut i la posterior aprovació per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Un cop es tinguin tots els passos completats, el pacient ja pot accedir a les farmàcies del Principat, abonar l’import pertinent que és de 111,09 euros, i que posteriorment la CASS retornarà en un 75%. Avui dia hi ha abastiment en tot el país i no hi ha pacients en llistes d’espera per poder comprar aquest fàrmac.