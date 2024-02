Lleugera davallada dels usuaris a la botiga solidària de la Creu Roja

La botiga solidària de la Creu Roja Andorrana va tancar l’any passat havent atès 228 unitats de convivència, la qual cosa representa un total de 450 persones. La xifra és lleugerament inferior a la que es va registrar el 2022 quan el volum total era de 254 unitats familiars i 564 persones. A més, cal destacar que a finals de desembre del 2023 aquest servei de la Creu Roja tenia registrades 73 unitats familiars i 147, enfront de les 97 unitats i les 177 persones de l’any precedent.

La coordinadora de la botiga solidària, Carine Leclerc, va atribuir la lleugera davallada al fet que durant el 2022 «es va donar suport» a les persones desplaçades pel conflicte bèl·lic d’Ucraïna, la «majoria de les quals» s’han incorporat al món laboral, la qual cosa els ha permès poder assumir la despesa de la seva manutenció i, per tant, deixar de recórrer a aquest servei de l’ONG.

Quant al perfil de les persones que fan servir la botiga solidària, cal destacar que el 38% vivien soles; el 29% eren famílies monoparentals i la resta famílies i parelles, tal com va detallar Leclerc, que va afegir que moltes de les persones acudeixen a la botiga «de manera puntual» per situacions com baixes laborals o que estan en recerca de feina, però també va detallar que hi ha persones que treballen i que no poden fer front al que suposa la despesa de manutenció. Així, va explicar que hi ha hagut una evolució en aquests perfils, ja que si bé aquest recurs es va posar en marxa enmig de la pandèmia de la Covid i responia molt a persones que havien perdut la feina el fet que hi hagi una elevada inflació actualment fa que molta gent que té feina no pugui fer front a despeses com l’alimentació i el lloguer i hagin de demanar ajuda. Així, va posar l’exemple de famílies en què els dos membres cobrin el salari mínim i tinguin fills, que veuen que arriben «justets» a finals de mes i han de recórrer a aquest recurs.

I tot i que la majoria siguin persones que busquen una ajuda puntual el cert és que Leclerc també va detallar que hi ha usuaris que fan servir aquest servei des que es va posar en marxa. I també va comentar que si bé en alguns moments van haver d’atendre molts temporers, especialment durant la pandèmia, ara aquest perfil ja no és tan habitual i fa notar el fet que s’hagin introduït canvis en la norma que preveu que hagin de venir al país ja amb un contracte de treball.

Leclerc va destacar totes les aportacions que reben ja sigui a través dels punts fixos als supermercats, amb l’acció a l’escola andorrana de batxillerat que duu a terme recollides o els proveïdors que els faciliten menjar. També va subratllar l’aportació de Creand Fundació i fins i tot particulars que fan algun tipus de donació i també va posar en relleu la feina dels voluntaris que fan que aquest servei funcioni, informa l'ANA.