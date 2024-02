La 13a calçotada popular reparteix unes 850 racions de calçots

La Unió Pro-Turisme d'Escaldes-Engordany (UPTEE) va tornar a celebrar ahir la 13a calçotada popular al carrer dels Veedors, una de les cites més esperades en la graella del Carnaval escaldenc. Enguany, es van repartir unes 850 racions (representa uns 10.500 calçots aproximadament) en una edició marca pel fred i el sol.

Des de ben entrat el dia, es van començar a elaborar el plat estrella, conjunt amb els acompanyants i la preparació de les carpes, per poder fer un esdeveniment amb tots els mitjans possibles. El tiquet de 7,5 euros per persona, incloïa la dotzena de calçots amb salsa romesco, una llesca de pa, botifarra, beguda i pitet. Però, abans que els veïns la poguessin tastar, el mossèn es va encarregar de la benedicció.

Es van formar llargues cues durant el migdia per a una jornada familiar en què «sempre fa molt de plaer veure que la ciutadania participa en tots aquests esdeveniments populars i tradicionals», va declarar la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili. Retrobada i fer poble, amb aquestes paraules va qualificar Gili la celebració dels diferents actes que presenta el Carnaval de la parròquia. Tot i incidir en el fet que hi havia menys comparses a la gran rua de dissabte que en anys anteriors, va esmentar que «si els carrers estan animats, és una bona notícia tant pel sector comercial com pels turistes que puguin gaudir i participar», segons informa l'ANA.