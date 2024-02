La Coordinadora per l’Habitatge: «L’especulació és pels youtubers»

La Coordinadora per un Habitatge Digne va enviar ahir un comunicat mitjançant l’aplicació de missatgeria Telegram i la xarxa social Instagram en què argumentava que «l’especulació amb els pisos és per culpa dels youtubers». Així, en el comunicat van apuntar que no tenen por, afegint que «l’habitatge no ha de ser un privilegi reservat per a uns pocs, sinó un dret garantit per a tota la població». En afegit, des de la Coordinadora van posar en èmfasi que «és hora de posar fi a les pràctiques especulatives». A més, van argumentar que «la permissivitat del Govern està posant en perill el teixit social i el dret a viure dignament».

La Coordinadora per un Habitatge Digne també va incidir en el fet que moltes famílies paguen més de lloguer que el mateix sou que tenen, per això van argumentar que «és inacceptable que es permeti que els grans especuladors facin negoci amb les nostres llars, convertint l’habitatge en un producte comercial, que és inaccessible per a molts residents». Per això, van acabar: «Exigim polítiques públiques efectives que garanteixin l’accés a un habitatge digne per a tothom».