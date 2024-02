No aixequen cap

La mala ratxa de la derrota continua aclaparadora a l’FC Andorra. Sembla que els tricolor, tot i lluitar a la gespa, no donen amb la clau per mantenir del seu costat la victòria, la qual no veuen i molt menys gaudeixen des del duel contra l’SD Osca, el passat mes de desembre. Així, els de Sarabia van arribar ahir, enmig d’entrebancs i derrotes acumulades, a la jornada 26 de LaLiga Hypermotion en un partit contra l’SD Alcorcón, en què el conjunt andorrà va jugar com a visitant i es va emportar la derrota amb un marcador final d’1-0. Per la seva part, els locals van mostrar un joc mesurat i concentrat, tot i ser un equip que es troba a la 19a posició de la classificació general, amb dos empats, dues victòries i una derrota com a còmput general dels últims cinc duels que va disputar l’equip madrileny. El tarannà dels de Nafti va marcar la línia del partit, ja que el cronòmetre marcava els primers quatre minuts quan un decidit Javi Pérez va clavar la pilota a la porteria de Nico Ratti per així canviar el marcador i fer baixar l’ànima dels tricolor. El migcampista va trobar el forat en la defensa andorrana després de rebre una perfecta assistència de Víctor García que va recuperar una pilota a l’àrea dels andorrans i la va saber posicionar als peus de Pérez. Amb el gol de diferència, la lectura del partit va ser clara i decantada, amb un equip local centrat i ferm, que no va deixar avançar als visitants, una bona estratègia que va deixar sense cap possibilitat als de Sarabia que van intentar trobar el forat i que, en diferents ocasions, van poder arribar i fer joc a l’àrea de perill dels madrilenys, però sense el xic d’assertivitat que les jugades van demanar. Així va continuar el partit, amb un percentatge de possessions de pilota equilibrat pels dos equips, però sense determinació ni sort per a un dels dos equips, el visitant.

A la segona meitat, les faltes van ser protagonistes als dos terrenys de joc, faltes que no van passar d’un tir lliure, fins que al minut 55, ‘Petxa’ es va trobar amb la targeta groga. El duel va continuar amb un Alcorcón decisiu, mostrant un joc tranquil i amb el cap fred, per la seva part, els andorrans, tot i el nerviosisme de la trobada, van intentar fer un joc més ofensiu, però el ràpid rebot ofensiu del seu rival, no va permetre que el conjunt tricolor pogués arribar a les últimes línies del camp contrari. D’aquesta manera va arribar el segon gol en contra, però va ser anul·lat per un fora de joc del mateix Javi Pérez. A partir d’aquest moment, el descontrol dels d’Eder Sarabia va ser evident, i amb els nervis, la impossibilitat de poder fer canviar el marcador va ser més tangible. Finalment, la tensió va augmentar i en els últims minuts l’Andorra va mostrar un joc de control del terreny, amb arribades que van acabar sense cap definició, però al mateix temps, el seu rival es va mantenir decisiu cada cop que va recuperar la pilota, però sense poder fer més mal a un conjunt tricolor derrotat.