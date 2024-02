El MoraBanc, amo de la Bombonera en un duel de màxima intensitat

MoraBanc Andorra torna a saber que és guanyar davant d’una Bombonera espectacular. El públic no falla, i és que es va viure un escenari de carnestoltes en un partit difícil, contra un dels rivals directes en què s’havia de guanyar i animar fins a la mort. Duel en similitud de condicions i molt igualat en què els tricolors començaven amb un parcial de 0-5 al marcador, donat per un triple de Jerrick Harding i una cistella d’un Tyson Pérez que es tornava a vestir de curt a casa. Tanmateix, el Bàsquet Girona reaccionava de manera contundent ficant quatre de cinc triples, que els situava set punts per davant.

Una gran reacció dels tricolor, amb Juan Rubio com a executor a cop de triple, capgirava i tancava el primer parcial amb el 23-20 favorable. Un fet que des del club van esmentar que «era el millor que ens podia passar perquè els gironins estaven dues passes per davant nostre en els dos costats». Però, no es podien arribar a imaginar la contundència demostrada pel MoraBanc en l’inici del segon període, un aspecte que necessitaven si volien arribar a la victòria. Com una roca al darrere i amb un Jean Montero que començava la seva festa particular, els locals estaven sent ara els clars dominadors del partit. Els visitants baixaven percentatges, i els de Natxo Lezkano van tancar la primera part amb el 48-30. Van contestar a les cistelles dels gironins i van mantenir l’avantatge aconseguit en els primers vint minuts. Tot això lluitant contra absolutament tot. El marcador de faltes (17-8) girava clarament a favor del Girona, però la solidesa dels tricolor estava molt per sobretot plegat, i això té un mèrit terrible. La sorra del rellotge anava caient i la diferència es mantenia. Segons informa l’ANA, les forces del rival afluixaven i el MoraBanc Andorra va acariciar la vuitena victòria a base de bon bàsquet i espectacle fins a arribar al 93-66 final. Tyson Pérez va fer esclatar la Bombonera amb una grandíssima actuació que lapidava tota esperança gironina.