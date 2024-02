La sàtira, protagonista del judici dels contrabandistes

La plaça dels Arínsols a Encamp va acollir ahir a la tarda a tots els fanàtics del famós ‘judici dels contrabandistes’, una representació que fa referència als contrabans de muntanya per part dels pagesos. I és que en el pregó, la comissió de festes anunciava que no havien esgotat tots els cartutxos de temàtiques per les seves sàtires.

En aquesta ocasió, es van continuar tractant els temes polítics o dels youtubers. Tanmateix, es va incidir en els desnonaments o el judici de l’activista Vanessa Mendoza. A més, en la part més musical es va incidir en temes com Yo te esperaré de Cali i El Dandee i l’èxit dels The Tyets, Coti x Coti. El judici va ser tancat pel tema encampadà Joventut i la botifarrada de la qual tothom ha pogut gaudir.

Els més petits van poder gaudir del ‘Just Dance’ i del pintacares, després del repartiment de botifarra. A les 00.00 hores es va fer l’entrega dels premis de carrosses i comparses de la gran rua de Carnaval, celebrada dissabte, i per als més festers, el DJ Toni Peret posarà la música al final de la jornada. D’altra banda, ahir també va ser la rua de Carnaval a Sant Julià de Lòria, segons informa l’ANA.