Anna Swenn, guanyadora de la prova d’eslàlom de Soldeu

L’esquiadora sueca Anna Swenn Larsson, de 32 anys, es va emportar l’or en l’eslàlom d’ahir diumenge a la pista Avet de Soldeu. Swenn, que va fer el millor temps en la primera mànega, es va acabar enduent la victòria tot i haver registrat el setè millor temps a la segona ronda.

La sueca, que va aconseguir una plata als Campionats del món del 2019, va aconseguir així la seva segona victòria en Copa del Món, i va passar de la novena a la sisena posició en el rànquing de la disciplina, l’única en què competeix.

La segona posició va ser per a la croata Zrinka Ljutic, amb una diferència de 35 centèsimes, i el tercer lloc se’l va emportar l’estatunidenca Paula Moltzan, que va aconseguir el seu primer podi de la temporada. Les corredores van destacar que les condicions de la pista es van mantenir, tot i que es tracta d’un dels traçats més exigents del circuit de la Copa del Món.

CONDICIONS METEOROLÒGIQUES / Pel que fa a les condicions meteorològiques, durant la nit va tornar a nevar i els equips van haver de tornar a treballar de valent per deixar la base de la pista a punt, tal com ja va succeir dissabte. Tot i això, la baixada de temperatures va fer que la neu fos més seca i, per tant, fos més fàcil de retirar que dissabte. Gràcies a la nevada, que es va mantenir al llarg de les dues mànegues, Soldeu va projectar, a través de les televisions de tot el món, una imatge completament hivernal durant tot el cap de setmana.

Mijares: «Veníem a jugar totes les nostres cartes»

Ahir es va disputar l’eslàlom de la Copa del Món de Soldeu en el qual corria Carla Mijares amb el dorsal 51. L’andorrana no va poder completar la primera mànega però es va endur tota l’estima del públic que li va donar un suport incondicional. Mijares no va poder finalitzar però marcava el 58è crono al primer sector amb +0.55, mentre que al segon sector passava amb +1.71 i amb el 56è temps. Després, però, no va poder continuar, finalitzant així la seva participació a aquesta Copa del Món a casa.

OBRIDORS DE LA COPA DEL MÓN / Ahir la Copa del Món va tenir també la presència dels obridors andorrans, que en van ser Pirmin Estruga, Salvador Cornella i Pere Cornella i Marc Fernández, aquests a la primera mànega, mentre que a la segona ho va fer també Eric Ebri.

Salvador Cornella, que va ser el primer obridor ahir, parlava de la feina feta prèviament per tenir la pista Avet en perfecte estat: «Una pista molt exigent en unes condicions molt bones, s’ha fet una molt bona feina per part dels derrapadors i de l’organització perquè avui ha fet una nevada bastant important i era difícil tirar-ho endavant, però s’ha aconseguit que surti el gel i és una pista bastant segura».

Cornella, per la seva banda, va portar la càmera que va obrir la cursa, i va destacar la satisfacció de formar part d’aquesta Copa del Món: «Per mi fer d’obridor aquí és un gran honor. Poder estar competint amb les millors del món va molt bé i és molt divertit. Avui la neu està molt bé, una mica millor que ahir al gegant, més dura, i el traçat és exigent, però divertit, i estic molt content d’estar aquí».

Igualment, Estruga va destacar l’estat de l’Avet: «Les condicions han sigut espectaculars, l’organització ho ha fet perfecte, ja s’ha vist, i el traçat no era molt complicat però és un ‘pistón’ i això fa que sigui complicat».