Canvi en el projecte d'energia solar de l'ACCO per raons contractuals

El Comú d'Ordino va fer públic el passat 7 de febrer, a través d'un edicte del BOPA, la modificació de l'adjudicació del concurs públic nacional pel projecte d'instal·lació de producció d'energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica al centre de congressos d'Ordino (ACCO), acordada per la junta de govern en la seva sessió del 29 de gener.

En aquest sentit, s'ha modificat l'adjudicació inicial que va ser atorgada a EM-T el 21 d'agost de l'any passat, amb un import de 82.392,77 euros i una durada de contracte de nou setmanes. La nova adjudicació s'ha concedit a la UTE SACE-DR.ENERGY, amb un import de 88.135,38 euros i una durada de contracte de 12 setmanes.

Segons fonts comunals, aquesta modificació de l’adjudicació respon a l’anul·lació de l’adjudicació per haver vençut sobradament els terminis per la formalització del contracte d’acord amb la llei de contractació pública, sense que l’empresa adjudicatària, en aquest cas, EM-T, hagi volgut procedir a la seva signatura, pel fet que consideraven que no podien executar l’obra en els termes que s’havien ofertat i pels quals se’ls havia adjudicat, informa l'ANA.