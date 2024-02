La situació de la gossera millora i baixa la seva ocupació

La situació de la gossera ha millorat en termes d'ocupació a inicis d'aquest 2024 tot i que encara continua registrant xifres més altes de les que serien desitjades. La instal·lació gestionada per GoSSOS compta actualment amb una trentena d'animals, una xifra que malgrat ser elevada, s'ha vist reduïda gràcies a les adopcions que van tenir lloc a finals de l'any passat. De fet, només al desembre va haver-hi vuit. Cal tenir en compte, però, que durant el mes de gener s'han registrat quatre entrades de gossos, fet que ha elevat el nombre total d'ocupació a la xifra actual. L'equipament té capacitat per a acollir fins a 42 cans, segons informa l'ANA.

A banda de les adopcions de l'any passat, el responsable de la gossera, Jesus Cardesín, va explicar que actualment hi ha altres dos gossos que també es troben en el procés de preadopció. Pel que fa a la tipologia d'animals, va posar en relleu que «tenim una gran quantitat de gossos de més de 10 anys», els quals anomena «invisibles» perquè «costa molt que la gent aposti per ells i agafi aquesta responsabilitat».

En aquest sentit, va assegurar que el millor que els hi pot passar a aquests animals «és passar els seus últims dies en una casa amb es seus propietaris». «Amb això estem treballant molt fort per donar el màxim de visibilitat», va afegir. Per tal de donar sortida i una millor vida a aquests animals, Cardesín va recordar que des de GosSOS es van fent puntualment diverses campanyes de comunicació a través de les xarxes socials. Si més no per plantejar als interessats una acollida temporal.

Malgrat que la xifra d'adopcions sempre pot ser més elevada, des de la gossera es feliciten de l'elevat nombre de voluntaris que s'ofereixen per a passejar els animals. Actualment, hi ha 17 persones fixes que acudeixen a la instal·lació per a aquesta funció, però la dada s'incrementa fins a les 35 persones si es comptabilitzen totes les persones que acudeixen per col·laborar de manera esporàdica.

Finalment, el responsable de la gossera també es felicita del suport que els ofereixen diferents residents del país. Un clar exemple és el del creador de contingut resident 'TheGrefg', que ja anunciat compartir la recaptació dels premis Esland, que tindran lloc properament al Principat, amb diferents entitats sense ànim de lucre del país, entre les quals s'inclou la gossera oficial.