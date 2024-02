La Policia deté un total de 30 persones en els darrers dies

Segons han informat aquest matí en un comunicat, el Cos de Policia, en el decurs dels darrers dies ha dut a terme 30 detencions de persones per diferents delictes. En l'àmbit de la salut pública s'han fet vuit detencions. Dimarts a la Frontera del riu Runer es va arrestar un home de 30 anys amb 0,7 grams d'èxtasi, i l'endemà en el mateix lloc un home de 29 anys amb nou pastilles d'èxtasi. Tanmateix, dissabte en un local d'oci nocturn del Tarter es va arrestar un home de 32 anys amb un gram de cocaïna rosa 'tusi', de la mateixa manera que en diferents indrets del Pas de la Casa durant el cap de setmana es va detenir un home de 27 anys amb 0,4 grams de cocaïna, un resident de 40 anys amb 1,5 grams de cocaïna i dos homes no residents, de 35 i 28 anys, amb 2,2 grams de cocaïna. Finalment, el diumenge a Encamp es va procedir a la detenció d'un resident de 26 anys amb 0,3 grams d'heroïna i 0,3 grams de metamfetamina.

Pel que fa als delictes contra la seguretat col·lectiva s'han dut a terme 16 detencions, 12 de les quals a homes amb edats compreses entre 22 i els 53 anys, amb taxes superiors a 0,80 g/l. La taxa més elevada va ser de la d'un jove de 19 anys, amb 2,12 grams d'alcohol per litre de sang, que també va donar positiu a la prova de tòxics salival.

Igualment es va detenir tres homes més. El primer d'ells, de 29 anys, com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària quan es dirigia en direcció a Soldeu, ja que en veure la presència de la Policia a la CG2, a Ransol, va efectuar una maniobra brusca per canviar de sentit i va accelerar allunyant-se del lloc. Llavors es va iniciar una persecució en què el conductor va fer cas omís dels senyals i va fugir a gran velocitat cap a Canillo saltant-se diversos semàfors i posant en risc diverses persones que estaven al Tarter i es dirigien a un local d'oci nocturn. Així mateix, va continuar fent un avançament prohibit a gran velocitat en una zona sense visibilitat i sense il·luminació i amb línia contínua, posant en risc la seva integritat com la de la resta d'ocupants del vehicle (tres persones més). Segons han esmentat, durant la fugida va estar a punt d'impactar amb el mur d'una façana de l'Aldosa fins que va arribar a un carrer sense sortida, on se'l va controlar, donant positiu en alcoholèmia amb 0,73 g/l i negatiu a la prova de tòxics.

L'endemà, un home de 24 anys, va ser arrestat per positiu en tòxics (THC, cocaïna i amfetamina) perquè en l'interior del cotxe duia 94 grams de marihuana i durant l'escorcoll se li van trobar sis grams de cocaïna. El darrer i tercer home, de 47 anys, va ser detingut amb una taxa d'1,80 g/l, per positiu en tòxics (THC i amfetamina), i per possessió de 4,1 grams de speed i 5,6 grams de marihuana.

Finalment, es va detenir sis persones més per altres delictes: un home a Andorra la Vella pels delictes contra l'honor i contra la llibertat per insultar i amenaçar de mort els policies quan el van controlar a l'exterior d'un local d'oci nocturn en actitud agressiva i causant aldarulls perquè no li van permetre l'accés; i un home de 23 anys pels delictes contra el tràfic jurídic i contra l'administració de justícia, per anar indocumentat i donar una identitat falsa, tanmateix, fent objecte d'una ordre d'expulsió del Principat.

Dissabte es va detenir un home de 48 anys a l'exterior d'un local d'oci de la capital per un delicte contra la integritat, per donar un cop de colze al rostre d'un altre home i provocar-li una ferida que va requerir punts de sutura al llavi superior. El mateix dia, en un domicili d'Encamp, es va procedir a l'arrest d'un home de 30 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. Es va requerir la Policia per una desavinença conjugal, en què la dona va manifestar que l'interessat des de fa temps té un tracte degradant i injuriós vers ella, això no obstant, en el dia de la detenció, després d'una disputa l'hauria agafat molt fort a la zona del bíceps de braç esquerre i l'hauria llençat a terra. I, en darrer lloc, diumenge en una pensió d'Escaldes-Engordany, dues dones residents de 38 i 21 anys respectivament, van ser detingudes per un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic i la segona també pel delicte contra l'honor i contra la funció pública, ja que va desobeir i injuriar als agents policials.