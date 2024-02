Els nens i nenes del NEC fan un homenatge a Gina del Rio

A l’acte també va estar present Irineu Esteve, a més de la directora de la secció d’esquí de fons de la FAE, Laura Orgué, així com Joan Erola, el seu predecessor.

A l’acte, al qual va assistir el secretari de la FAE, Lluís Ruiz, van estar presents el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, i els representants de Naturland. Gina del Rio va rebre l’estima de tota la família de l’esquí de fons, passant per un passadís sota els esquís que van formar els joves esquiadors i esquiadores de la base andorrana. Del Rio, que es va mostrar molt emocionada, va signar autògrafs a tots els nens i nenes que li van demanar i es van fer fotografies amb ells i elles. Un record fantàstic per la canalla que veu a l’esportista andorrana el seu referent.

El passat diumenge Gina del Rio va viure un dia molt especial. L’andorrana va rebre l’homenatge dels nens i nenes del Nòrdic Esquí Club (NEC) la Rabassa. Dins de la Festa del Nòrdic que va tenir lloc a la Rabassa, els nens i nenes del Nòrdic Esquí Club la Rabassa van homenatjar a del Rio per les seves tres medalles (or, plata i bronze) aconseguides al passat Campionat del Món júnior de Planica (Eslovènia).

Per El Periòdic

