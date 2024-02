Final amb bona nota

La celebració de la Copa del Món d’Esquí Alpí aquest darrer cap de setmana al Tarter ha deixat molt bon sabor de boca tant pels visitants, equips i esportistes que han vingut al Principat, que han quedat molt satisfets amb aquesta nova experiència d’esquí a l’andorrana, com per part de l’equip organitzador, qui veu reforçada la seva capacitat operativa i logística de cara al somni d’acollir els Campionats del Món del 2029. Així ho confirmaven ahir al matí, a l’hotel Nòrdic, el director general de Grandvalira SETAP365, David Hidalgo, el director de cursa, Santi López, i el gerent de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Carles Visa, en una roda de premsa per a comunicar el balanç de les diferents entitats andorranes sobre la celebració d’aquesta competició d’àmbit mundial. En una temporada d’alta dificultat organitzativa, en què el canvi climàtic està obligant a cancel·lar moltes proves d’esquí pels vents càlids, Andorra ha estat «l’únic equip que ha pogut complir amb l’agenda», va explicar Hidalgo. El director de SETAP365 va afirmar que aquest fet és una «demostració de capacitat d’adaptació i resiliència del model Andorra», agraint també el gran esforç de tots els treballadors que han fet possible la celebració de la competició en òptimes condicions, que ha estat molt ben valorada tant pels nacionals com pels visitants internacionals. Equips d’estudi i de representació d’altres organitzacions que celebren aquest tipus de competicions, com el de Cervinia, Itàlia, o val d’Isère, França, van admirar la tasca feta per l’organització andorrana i van prendre apunts de diferents metodologies i mecanismes que haurien après aquest cap de setmana al Principat i que voldrien implementar a les seves pistes d’esquí.

Andorra 2029: Un somni cada vegada més real / Els bons resultats adquirits per part de l’organització i el manteniment d’Andorra en el calendari de la Copa del Món són el millor aparador perquè el país continuï mostrant-se com la millor opció perquè sigui la seu dels Campionats del Món de la FIS l’any 2029, per davant de les candidatures d’Itàlia i Noruega. Segons Hidalgo, un dels trets més característics que té la candidatura andorrana és la gran hospitalitat impulsada per la il·lusió que reben els esportistes al país per part dels nacionals. Aquest tret diferencial faria que els atletes, equips i el públic en general desitgessin venir a una seu que els espera amb els braços oberts en els seus primers Campionats del Món, en contraposició d’altres seus que ja han organitzat cites d’aquest nivell i descuiden certs detalls hospitalaris. Tot i això, Hidalgo va esmentar que competeixen «amb la nostra humilitat que ens caracteritza, però sense pensar que som menys que ningú», i amb una forta confiança en què Andorra 2029 és més possible.