L’FC Andorra: lluny de l’eficàcia que mereix la situació

Una derrota més, i amb aquesta es completen sis caigudes l’FC Andorra a la gespa. Sense importar si juga a casa amb l’escalfor de la seva gent o si juga com a visitant lluny de casa, el conjunt andorrà no surt del descens. Diumenge, els tricolor van trobar-se amb el gust amarg de perdre el duel contra l’Alcorcón, un partit que va estar definit des del minut quatre amb el gol de Javi Pérez, una jugada que va condemnar als d’Eder Sarabia.

La mala ratxa dels andorrans ve de lluny, ja que no guanyen un partit des del 3 de desembre del 2023, duel que van guanyar a l’Osca per un gol. Els qüestionaments i crítiques es comencen a cuinar, els dubtes del perquè d’aquesta mala ratxa ja recauen sobre el tècnic tricolor, qui va manifestar que en un moment com aquest i «en el món del futbol, entenc que la màxima responsabilitat la té l’entrenador. Jo intento mantenir-me al marge dels resultats. A més, intento transmetre als jugadors el que necessiten per poder afrontar cada partit». El basc, a qui no és la primera vegada que li remeten un dubte sobre la seva permanència al club, es va mostrar tranquil i confiat, perquè assumeix la part de responsabilitat, tot i que es pregunti sovint per la seva continuïtat com a entrenador dels andorrans. D’altra banda, els del Principat continuen sense trobar la tecla per guanyar l’eficàcia que els manca per ser determinants a les jugades, un punt encara pendent de solucionar, i així ho va expressar el tècnic: «Ha faltat possessió i ocasions, el més normal és que haguéssim arribat a la meitat amb un empat. Ells (el rival) a partir del gol s’han posat més sòlids en la part de darrere, per això no hem pogut fer cap gol». A més, els de Sarabia van sortir a la gespa amb poca energia, la pressió i conviure amb el descens —perquè estan a la penúltima posició de la classificació—, va repercutir greument en l’equip. «Avui ens han superat en energia en sortir a la gespa. Una de les coses que no havíem parlat era l’inici del partit. És cert que els esperàvem agressius, però no hem sabut afrontar-los. Nosaltres continuem generant ocasions de perill, però ens falta assertivitat», va declarar el míster.

De cara a l’absència d’un factor tan important com l’assertivitat d’un equip, tant els tricolor com el tècnic esperen poder trobar-la, ja que, segons el basc, l’explicació a la falta d’eficàcia, l’acumulació de derrotes consecutives —inclús amb rivals amb els quals no hi ha gaires punts ni posicions de diferència—, i el dolent paper que està fent l’FC Andorra a la lliga, és conseqüència de la falta d’assertivitat dels andorrans: «La falta d’assertivitat té a veure amb la qualitat dels jugadors, que no crec que no la tinguem, perquè hi ha qualitat. A més, té a veure amb trobar la debilitat del rival. També en elegir la millor opció de totes les que es tenen a l’hora de fer una jugada, i l’actitud d’agressivitat, de lluitar una mica més les jugades, perquè si no se’ns dona a la primera, serà a la segona. L’aspecte mental també és una part molt important que hem de mantenir. Nosaltres des de la direcció tècnica intentem transmetre als jugadors calma, confiança i fermesa», va assegurar el basc.

Finalment, el conjunt andorrà encara té dates per davant per poder remuntar (sempre que les derrotes no continuïn sent les protagonistes), així com la necessitat de trobar la tecla adequada, perquè a hores d’ara, amb només 24 punts, l’equip està lluny de l’eficàcia i molt més lluny de guanyar una competició com LaLiga Hypermotion.