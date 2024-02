El POUP d’Ordino, pendent de trobar-se dins el marc legal

La modificació del nou pla d’urbanisme d’Ordino continua endavant, tot i que ara resta pendent l’aprovació per part dels assessors i verificar que aquest no es troba fora de la normativa vigent, tal com han indicat els propietaris dels terrenys. Així ho va afirmar ahir la cònsol major de la parròquia ordinenca, Maria del Mar Coma: «Els hi vam presentar la carta el passat dijous. Nosaltres actuarem en conseqüència, llavors el pla d’urbanisme anirà en funció del que els nostres assessors ens diguin».

La intenció per part del Comú, però, és clara: no frenar el POUP. «No volem que ens tombin el pla d’urbanisme, ja que el que nosaltres volem és posar fre a la construcció desmesurada», va manifestar Coma, remarcant que, si realment el POUP es trobés fora de la normativa esmentada, sí que «procediran a ajustar-lo justament perquè no ens el tombin».

Pel que fa als propietaris dels terrenys, aquests van al·legar que l’actual normativa contravé la llei del sol i, inclús, pot arribar a afectar a l’article de la propietat privada en la Constitució. Un escrit que ja havia sigut aprovat en l’anterior legislatura, motiu pel qual la corporativa actual vol confiar: «L’assessor que hi havia en l’anterior consolat ens va dir que estava dins de la normativa i hem de confiar», va esmentar Coma, recalcant, un cop més, que «ara mateix els propietaris ens han aportat aquests nous arguments i, per tant, és el que s’ha d’estudiar».