Andorra Endavant titlla d’«històrica» la reunió amb el gabinet Gide

Andorra Endavant es va reunir ahir amb el gabinet Gide a Brussel·les per tractar l’estudi d’impacte sobre l’Acord d’associació amb la UE. En aquest sentit, la formació encapçalada per Carine Montaner van titllar d’«històrica» la sessió. Així, van escriure en un comunicat que «després de tants anys que el Principat espera un estudi d’impacte neutral sobre l’Acord d’associació, el grup parlamentari minoritari Andorra Endavant fa realitat aquesta demanda del poble andorrà havent sacrificat una gran part de la seva dotació parlamentària d’aquest curs».

Com s’ha esmentat, la formació va celebrar ahir una reunió «crucial» amb el gabinet encarregat de l’estudi d’impacte que avalua els avantatges i els inconvenients potencials d’un Acord d’associació amb la Unió Europea. A la reunió van participar representants «claus» del Principat, entre ells el director del gabinet del representant del copríncep francès, Robert Mauri, i el secretari d’Estat, Landry Riba, cap de les negociacions de l’acord. «Aquesta trobada intensa, de més de dues hores, ha permès aclarir alguns punts per tal que el gabinet Gide pugui tancar l’estudi d’impacte», van afegir.

La reunió va permetre un intercanvi directe i substancial entre l’equip negociador del Principat, Andorra Endavant i els cinc dels set membres del gabinet Gide que estan treballant en l’estudi d’impacte. Les discussions, van apuntar, es van centrar en una sèrie de preguntes plantejades pel director de Gide, Benoit Le Bret, sobre l’eliminació dels filtres actuals d’immigració pels ciutadans europeus, la conservació o no del model fiscal andorrà amb la represa del cabal, el sistema bancari i financer, l’homologació del ‘segell europeu’, l’accés o no a la liquiditat del Banc Central Europeu i a l’elegibilitat, o no, al Banc Europeu d’Inversions, el model econòmic de diversificació plantejat pel Govern i la possibilitat o no de participació en els programes europeus. El cap negociador va contestar a totes les preguntes del Gide deixant clar cada punt tractat, «la qual cosa permetrà tancar l’estudi d’impacte neutral que es presentarà al conjunt de la classe política i al poble andorrà al final del mes de març a una sala de conferència de la capital».

Durant la reunió, es va parlar dels vuit protocols de l’acord que inclouen: el protocol horitzontal, de competència aplicable a les empreses, l’avaluació de conformitat amb els països tercers, els serveis financers, l’estatus d’associació parlamentària, les estadístiques, els procediments d’arbitratge, així com el dels acords existents. A més d’aquests protocols, l’Executiu i la UE preveuen redactar un protocol addicional cap al 2027-28 sobre la cooperació i la participació en programes europeus, és a dir, posteriorment a l’eventual adaptació de l’acord si el poble andorrà vota sí a l’acord via referèndum. El Gide, com el cap negociador, va coincidir sobre el cost elevat de la participació en aquests programes europeus. «No són sense contrapartida. A més a més, Le Bret ha ressaltat les reticències de les agències reguladores europees de supervisió financera pel que fa a la capacitat d’Andorra a adaptar-se a la regulació imposada», assenyalaven.

En darrer lloc, el grup parlamentari Andorra Endavant va expressar la seva gratitud envers el gabinet de l’estudi d’impacte pel seu treball «colossal, diligent i professional en l’avaluació de les implicacions de l’Acord d’associació proposat. La formació està determinada a comunicar al poble andorrà les conclusions de l’estudi d’impacte amb estreta col·laboració dels seus assessors del gabinet Gide».