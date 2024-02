Tradicions, màgia i disfresses en un dilluns de Carnaval al país

Carnaval continua sumant nous actes i esdeveniments per tot el Principat, en una setmana en què tant els més petits com els més adults deixen volar la imaginació a través d’originals disfresses i complements. Aquest dilluns va ser el torn de la parròquia d’Ordino, la qual va encetar el tradicional judici dels contrabandistes a la seva plaça Major. «Portem preparant l’espectacle des de fa un parell de mesos, amb dos assajos per setmana i elaborant primer els diàlegs i després, repartint els papers», va esmentar el president de l’associació de Cultura Popular d’Ordino, Albert Roig.

Un espectacle que guarda una trama ben arrelada i que, excepte algunes petites modificacions anuals a causa de l’actualitat que sacseja el país, sempre compta amb la mateixa estructura representativa: un grup de persones estrangeres es troben perdudes pel serrat sense saber parlar català, portant al fet de no poder comunicar-se amb els FEO (Forces Especials d’Ordino) i provocant un judici a la plaça de la parròquia davant la mirada de tots els assistents. Enguany, l’equip artístic de la representació teatral ha introduït subtrames com les eleccions generals viscudes el passat 2 d’abril o l’aparició de dues multimilionàries russes que volien invertir a Andorra.

En aquesta edició, l’espectacle ha col·laborat amb els habituals Esbart Valls del Nord, la Coral Casamanya, el Grup Artístic d’Ordino i els veïns de la parròquia. A més, la representació va comptar amb un total de 30 voluntaris, una xifra molt ben valorada tant per l’associació com també per la corporativa comunal, tal com va indicar la cònsol major, Maria del Mar Coma: «Com diuen, per Carnaval tot s’hi val, i jo penso que avui és un dia de disbauxa i, per tant, s’ha de prendre bé».

La celebració a la plaça Major d’Ordino va donar per finalitzada la seva jornada amb el repartiment del tradicional caldo amb carn d’olla per a tots els assistents i la cursa infantil de disfresses. La clausura del Carnaval a la parròquia ordinenca es donarà aquest dimecres 14.

Escaldes-Engordany / La festa de Carnaval continua a les parròquies centrals per a tots els públics. De fet, ahir durant la tarda va ser el torn de què els més petits d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany es disfressessin per a ells i els seus amics. Així, la sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany va acollir a pares, mares i fills que volien gaudir de disfresses, màgia i música. El grup de música infantil La Gresca i la Verdesca va ser l’encarregat de fer ballar a tots aquells infants que van anar a veure als seus amics i cosins. A les 17.30 hores, doncs, els llums de la sala es van apagar per deixar pas als músics que, amb les seves disfresses, una guitarra i una caixa, posaven música a una vetllada que per als més petits seria memorable.

Aquest és el cas del fill de la Raquel, que cada any no es perd aquesta fita on gaudeix dels seus amics i de les seves cosines petites. La Raquel explica com per al seu fill «Carnaval és un moment de l’any en què gaudeix», per això any rere any ve al Prat del Roure per gaudir de la música. Aquest any el petit va anar de ninja.

La Júlia té 7 anys i, com el fill de la Raquel, cada any aprofita que té festa el dilluns de Carnaval per venir a gaudir de la música infantil disfressada. La Júlia s’ajunta amb els amics de l’escola quan ve a aquesta festa, però a més aprofita per socialitzar amb altres infants que no coneix i així, fer nous amics: «A la Júlia li agrada trobar-se amb nens tot i que no els conegui, i de seguida es fa amiga d’ells», va explicar la seva mare, la Jèssica. I és que grans i petits estan gaudint per Andorra la Vella i Escaldes-Engordany el Carnaval.

Encamp / L’aparcament del prat de l’Areny va veure com gent de totes les parròquies van acudir a la disbauxa de la representació del ball de l’Ossa, amb una trama en què cap dels polítics del país va quedar lliure de sentència. Des de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, fins a la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, tots van passar per la sàtira del dilluns de Carnaval.