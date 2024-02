Joan Verdú torna amb força per competir als Estats Units

Tres són les Copes del Món que Joan Verdú disputarà als Estats Units en les pròximes setmanes. La primera, a Palisades Tahoe (Califòrnia), i les dues següents a Aspen (Colorado). Aquesta és la setmana de preparatius per iniciar el viatge els pròxims dies.

L’equip viatjarà en un primer grup amb part de l’staff tècnic aquest divendres, mentre que Verdú comença el viatge el pròxim diumenge. Als Estats Units, l’andorrà entrenarà en dos blocs per mantenir el seu estat de forma, el qual continua sent molt bo, segons van explicar des del cos tècnic.

La Copa del Món de gegant té tres cites als Estats Units. La primera, una cursa només a Palisades Tahoe, el dissabte 24 de febrer. La primera mànega serà a les 19.00 i a les 22.00 hores, la segona, en horari europeu.

La segona cita serà a Colorado, a l’estació d’Aspen, on hi ha previstes dues Copes del Món: la primera, el dia 1 de març, divendres, i la segona el dia 2, dissabte. Les dues amb la primera mànega a les 18.00 i la segona a les 21.00 hores, en horari europeu.

ROGER PUIG HO VA INTENTAR / La matinada de dilluns (horari andorrà), Roger Puig va reprendre la competició a la Copa del Món de Sapporo (Japó), amb un primer eslàlom en què l’andorrà no va finalitzar quan lluitava per estar entre els primers. A la segona mànega, va sortir per totes i no va poder acabar. Tot i el bon esquí que està demostrant Puig aquesta temporada, l’andorrà no va poder completar l’eslàlom de la Copa del Món de Sapporo que, després d’una jornada de descans, es va reprendre amb el primer dels tres eslàloms previstos.

A la primera mànega es va situar 6è, quan fins i tot al primer parcial de la baixada marcava el quart temps. A la segona mànega, amb l’opció de fer podi a les mans, va sortir per totes per buscar estar entre els tres primers, però al final del mur es va sortir. Avui i demà, Puig participarà en dos eslàloms més per completar aquesta cita japonesa de la Copa del Món.