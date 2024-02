El partit socialdemòcrata recupera la iniciativa ‘PS obert’

El partit socialdemòcrata va recuperar ahir la iniciativa ‘PS obert’, amb l’objectiu d’apropar a la gent que sent desafecció política, que permet a la ciutadania i les associacions que així ho vulguin reunir-se amb els polítics per tal de traslladar-los suggeriments, dubtes, preocupacions o inquietuds i posar-ho en comú amb els socialdemòcrates per tal de mirar de trobar solucions al respecte.

Així ho van explicar ahir el president del partit, Pere Baró, i la primera secretària, Marta Pujol assegurant que ‘PS obert’ és una iniciativa totalment privada que protegirà les dades de les persones que s’hi adrecin. Un cop rebuda la pregunta, el dubte o la preocupació del ciutadà, van explicar que el partit es posarà a disposició dels ciutadans per fer reunions en els diversos àmbits, i que en el cas que hi hagi un problema generalitzat el tractaran i traslladaran a Govern, a les sessions del Consell del Comú, o al Consell General.

Pujol va reafirmar que la voluntat del partit és que la població «ens vegin més propers i accessibles» i que estan al servei de tota la ciutadania.

Les persones que estiguin interessades a tenir una trobada amb els representants polítics haurà de posar-se en contacte amb el partit via correu electrònic ([email protected]) o via WhatsApp (610 788) indicant el seu nom i cognoms, el motiu de la seva consulta i la seva disponibilitat. Les reunions seran privades i es duran a terme a la seu del partit socialdemòcrata.

Per la seva part, Baró manifestava que «estem en un moment que la ciutadania té molts neguits i preocupacions i pensem que ara és el moment de tirar endavant aquesta iniciativa», amb la filosofia de millorar la qualitat democràtica i les vies de comunicació de la ciutadania amb els mateixos polítics.

Aquesta iniciativa segueix la línia de la qual es va presentar fa unes setmanes, ‘PS respon’, la qual està destinada a què la població pugui preguntar als membres del partit sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea. En aquest sentit, Baró va fer una valoració molt positiva del ‘PS respon’, asseverant que estaven rebent nombroses preguntes sobre que era l’acord o sobre el futur d’Andorra Telecom.