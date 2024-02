Iago Andreu, condemnat per possessió de droga

El director-gerent de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) va ser detingut diumenge per possessió de drogues i ha estat condemnat per la via ràpida. Andreu, de 40 anys, va ser controlat per la Policia a prop d'un local d'oci nocturn del Tarter.

El director de la CEA va ser detingut per un delicte contra la salut pública, ja que els agents el van trobar en possessió d'1,5 grams de cocaïna.

Des de la Confederació Empresarial Andorrana han explicat a el Periòdic que no tenen previst cessar-lo, «lamentem els fets succeïts, però donem suport a la seva feina com a director».