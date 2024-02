Bonell destaca la integració de l’educació artística al currículum escolar

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, participen aquesta setmana en la conferència mundial per a l'educació cultural i artística de la Unesco, celebrada a Abu Dhabi. A la trobada, els dos representants van destacar la integració de l’educació artística i cultural en el currículum escolar del sistema educatiu andorrà, així com les mesures preses per l’Executiu per garantir un accés equitatiu a la cultura.

La titular de Cultura va assegurar durant la seva intervenció a la conferència que «l'accés equitatiu a l'educació cultural i artística no només és essencial per a l'enriquiment personal, sinó que també té un paper fonamental en la construcció de societats més justes, cohesionades i innovadores, i contribueix a la promoció dels valors fonamentals, com la igualtat, la diversitat i la inclusió».

Per aquest motiu, Bonell va relatar que garantir l’accés a les infraestructures culturals i artístiques és «una qüestió prioritària per al Ministeri de Cultura i que s’integra en el disseny de les nostres infraestructures i dels nostres programes de dinamització». A més, la ministra va remarcar la voluntat del Ministeri de «garantir la representació i inclusió de la diversitat d'expressions culturals en els programes educatius, evitant així la marginació dels grups minoritaris».

Per la seva banda, el secretari d’Estat d’Educació i Universitats va recordar, durant la seva intervenció a la conferència, que «des dels seus inicis als anys 90, el sistema educatiu andorrà ha integrat l'educació cultural i artística a tots els nivells del currículum escolar. Aquest ensenyament està pensat com un espai de creació, adquisició de coneixements, desenvolupament de la sensibilitat estètica i descoberta de manifestacions culturals».

De fet, segons va explicar Bardina, «al llarg de la seva formació, l'alumne té l'oportunitat d'explorar la seva pròpia subjectivitat i comprendre fins a quin punt la dimensió artística és essencial per a l'expressió de l'individu i de la comunitat».

Durant el desplaçament, la ministra de Cultura i el secretari d’Estat d'Educació també s’han trobat amb els secretaris generals adjunts de la Unesco d’educació, Stefania Giannini, i de cultura, Ernesto Ottone, així com amb els seus homòlegs dels Emirats Àrabs Units, d’Espanya i Portugal. La delegació andorrana a la conferència l’han completat la representant permanent d’Andorra a la Unesco, Eva Descarrega, i el cap d’àrea d’Acció Cultural Joan-Marc Joval.

Aquesta conferència inclou sessions plenàries, sessions temàtiques i esdeveniments paral·lels per guiar als participants i als estats a adoptar el nou marc regulador per a la cultura i l'educació artística.