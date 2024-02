Troben un home mort a Arinsal

Aquest matí s'ha trobat sense vida un home al riu d’Arinsal. El cos d’ordre ha rebut l’avís al voltant de les 10.55 hores i s'han desplaçat ràpidament al lloc dels fets, on s'ha localitzat el cos. Segons ha apuntat la Policia, la investigació que estan duent a terme haurà de determinar la causa de la mort i la identitat de l’home, Així i tot, i en el tancament de l’edició d’avui, tot sembla indicar que l’home no seria treballador de les obres que s’estan duent a terme al costat del riu, tal com es van encarregar de desmentir. Resta pendent saber quines han sigut realment les causes de la mort, així com conèixer la identitat de la persona i si es tracta d’un resident o no al país.