L’estudi sobre la UE es presentarà el 25 de març

A principis de setmana, Andorra Endavant va informar, després de la reunió «històrica» amb el bufet Gide de Brussel·les, que la presentació de l’estudi d’impacte de l’Acord d’associació amb la UE es presentaria al març. Doncs ahir, la formació encapçalada per Carine Montaner va esmentar que la data concreta serà el dilluns 25 de març. Entrant més al detall, la sessió es farà en francès de les 19.30 a les 21.00 hores a l’Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Així mateix, també van esmentar que les places són limitades, i que ja es poden reservar posant-se en contacte amb Andorra Endavant. Pel que fa al ponent, aquest serà Benoit Le Bret, associat resident a l’oficina Gide des del 2008, qui a més ha treballat durant nou anys com a membre i cap de gabinet a la Comissió Europea, set al Ministeri de Finances, a més de ser un habitual de les negociacions amb la Comissió Europea i les agències comunitàries.

El Periòdic

