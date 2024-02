Andorra i Hongria reforcen la seva cooperació turística i econòmica

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va rebre ahir al ministre d’Afers Exteriors i Comerç d’Hongria, Péter Szijjártó. En aquesta visita oficial, els dos mandataris van profunditzar en diferents temàtiques d’àmbit bilateral com són la cooperació en l’àmbit turístic i les relacions econòmiques entre els dos estats. Durant la seva tercera visita al Principat, Szijjártó i Tor van intercanviar perspectives sobre el sector turístic i, més concretament, sobre el turisme de salut i benestar relacionat amb les aigües termals. La ministra andorrana va fer referència a Caldea per part d’Andorra i a les diferents aigües termals de la capital hongaresa, Budapest, com a símil entre els dos països en aquest aspecte. Ambdós mandataris van acordar l’elaboració i la posada en marxa d’un pla d’acció que posi en pràctica el memoràndum d’entesa que tenen Andorra i Hongria respecte al turisme. A més, Tor va celebrar la futura participació del director general de l’agència de turisme de neu i muntanya d’Hongria al Congrés de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar que se celebrarà a la capital del Principat els pròxims 20, 21 i 22 de març.

Dels CDI a Acords per a les Inversions Estrangeres/ Així mateix, en l’àmbit econòmic, els dos ministres van fer un balanç sobre els dos anys que porta en vigor el Conveni de No Doble Imposició (CDI) entre els dos països. A més, Tor i Szijjártó van poder aprofundir en la possibilitat d’elaborar i signar un acord per a la Protecció de les Inversions Estrangeres, una modalitat de tractat que, segons va assenyalar la ministra d’Andorra, es produeixen «quan hi ha una voluntat d’un país per invertir en un altre. Quan entri en vigor l’Acord d’associació, hi haurà una diversificació de l’economia andorrana i haurem de protegir aquestes inversions». Tor també va especificar que aquest tipus de tractat «es fa de manera clàssica per assegurar que aquestes inversions tinguin totes les garanties jurídiques». Aquest tipus d’acords seran impulsats per l’Executiu una vegada s’hagi aprovat la nova llei d’inversió estrangera, com també en el cas que l’Acord d’associació entri en vigor.

Andorra i Hongria aposten per la competitivitat amb impostos baixos/ El ministre hongarès va recordar que Hongria ostentarà la presidència de la Unió Europea (UE) en el pròxim semestre substituint a Bèlgica, a més de fer-ho donant suport a Andorra en els darrers tràmits de l’Acord d’associació entre el país i la UE. Des de la perspectiva hongaresa, «la Unió Europea ha perdut la seva competitivitat i és molt important que puguem reforçar aquesta competitivitat. Per reforçar la Unió Europea és molt important reforçar les relacions exteriors de la UE», segons Szijjártó. Per aquest motiu, «Hongria farà tot el possible perquè les negociacions d’associació de la UE amb Andorra acabin com més aviat millor». Tal com va explicar el ministre hongarès, «tant a Andorra com a Hongria els interessa la competitivitat dels impostos baixos. Els altres països, per harmonitzar els seus impostos, els pugen, però a cap dels nostres països els interessa això. És una qüestió estratègica per a Hongria i per a Andorra» i què explica el perquè de l’interès hongarès en què l’Acord d’associació estigui finalitzat sota la seva presidència europea.