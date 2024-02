Jelena Pià, candidata per formar part del Comitè del CEDAW

El Govern va presentar ahir la candidatura de l’andorrana Jelena Pià a les eleccions del Comitè per a l’eliminació de la discriminació envers la dona (CEDAW) de l’ONU, amb l’objectiu d’incrementar la presència andorrana en organismes internacionals i realçar l’expertesa nacional. Així ho va explicar ahir durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu del Govern, Guillem Casal, qui va remarcar que amb aquesta candidatura és la primera vegada que el Principat presenta un expert a un organisme internacional, entrant en competició amb la resta d’estats que formen part del Conveni sobre l’eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona.

El comitè, està compost per 23 experts independents i de gran competència en les àrees que té encomanades. Casal va explicar que els experts són elegits per quatre anys pels estats part del Conveni, a proposta d’aquests, però efectuen la seva tasca de manera independent i no com a delegats o representants dels seus països. A l’hora de l’elecció es té una especial cura de dotar al Comitè d’una representació geogràfica equitativa i de representar-hi les diferents cultures i sistemes jurídics del món. L’elecció dels experts del Comitè es fa cada dos anys durant la qual es renova la meitat dels experts.

Les pròximes eleccions tindran lloc el juny del 2024 a l’Organització de les Nacions Unides a Nova York i seran elegits 11 experts per al període que va de l’1 de gener del 2025 al 31 de desembre del 2028. El termini perquè els estats presentin candidatures finalitza al març.

Amb la presentació de la candidatura, Andorra reforça el seu compromís internacional per la promoció de la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones, així com la lluita per assolir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

El ministre portaveu va voler destacar la llarga trajectòria acadèmica i professional amb més de 25 anys lligada a les relacions internacionals, específicament en l’àmbit de la justícia de gènere i la sensibilització; la promoció i protecció dels drets humans; i la lluita per a la igualtat entre dones i homes, i la prevenció d’atrocitats majors.

La candidata Jelena Pià és llicenciada en Economia per la Universitat de Friburg (Suïssa) i té un màster en economia política internacional i desenvolupament per la Universitat de Fordham (Nova York, EUA). Entre els seus càrrecs ha estat diplomàtica durant 11 anys a la Missió Permanent d’Andorra a les Nacions Unides. Ha estat assessora del Center for Women’s Global Leadership i Women’s Environment and Development Organization per coordinar la campanya que va donar lloc a la creació de UNWomen, experta i chargée de mission a la Representació Permanent de l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) sobre temes d’igualtat de gènere i de l’agenda dones, pau i seguretat.