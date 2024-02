Govern fomenta la producció de carn de qualitat

Amb voluntat de continuar donant un suport actiu a la producció de carn de qualitat del país, el Govern ha aprovat el pagament de l’ajut per al foment de la producció de carn de qualitat que es comercialitza amb els distintius de Carn de Qualitat d’Andorra i sota el distintiu IGP de carn d’Andorra.

L’ajut ha estat d’un import de 101.423 euros a favor de la societat Ramaders d’Andorra. Així, i sumat a la resta d’ajuts de l’any, el Govern ha donat suport a la producció per un import total de 314.124 euros. Paral·lelament, també ha aprovat l’atorgament d’un nou ajut pel foment de la producció de vi de qualitat controlada, atorgant 10.710 euros per tres explotacions.

Casal va voler remarcar la tasca de «retorn a la societat» que fan els agricultors andorrans, en l’àmbit cultural, la protecció del medi ambient, la promoció turística i per crear un producte de qualitat.

Govern es mostra a favor dels Premis Esland/ El Govern es va mostrar a favor de la imminent celebració al Poliesportiu d’Andorra dels Premis Esland, els guardons que organitza el youtuber The Greft, i que premien els millors creadors de contingut de l’any. Mentre que la Coordinadora per un Habitatge Digne qualifica «d’especulador immobiliari» l’streamer a través d’un manifest i exigeix aturar aquest tipus d’esdeveniments, el ministre portaveu, Guillem Casal, va manifestar que la problemàtica de l’habitatge al Principat «és estructural» i que, per tant, «no hem de criminalitzar certs actors».

Casal va exposar que «el Govern sempre s’ha mostrat neutre o fins i tot favorable amb aquells esdeveniments que ajuden a portar el nom d’Andorra més enllà de les nostres fronteres». En la mateixa línia, va dir que aquests premis «se situen en una esfera privada» i, per això, va advocar per no «caure dins de l’estigmatització».