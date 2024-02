Mor el fotògraf Jordi Pujol

El fotògraf escaldenc Jordi Pujol va traspassar aquest dimecres a la nit a l'edat de 60 anys. Pujol havia format part de diversos esdeveniments polítics i socials del país com a autor fotogràfic, així com en alguns mitjans de comunicació. A més, també va ser el fundador de FotoLab, la botiga situada a l'avinguda Verge de Canòlich de Sant Julià de Lòria, traslladant-se posteriorment a l'avinguda Copríncep de Gaulle d'Escaldes-Engordany, amb la botiga Jordi Pujol Fotografies.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació