Codina mostra preocupació per la dinamització comercial a Sant Julià de Lòria

En el marc de la sessió del consell de Comú de Sant Julià de Lòria d'aquest dijous, marcada per l'absència del conseller Josep Majoral, el grup de la minoria ha volgut posar sobre la taula la seva preocupació després que el concurs per reactivar el comerç que van iniciar en el mandat anterior s'hagi declarat com a desert. Aquest projecte, tal com ha indicat la consellera de l'oposició, Mireia Codina, es va començar per incentivar els comerços de la parròquia tenint en compte que estan patint "un moment delicat", tal i com ha informat l'Agència ANA.

En un inici, Codina ha explicat que durant la seva legislatura volien fer d'aquest projecte "una cosa consistent, que perdurés en el temps i no fos una cosa immediata", però, tot i això, ha entès la decisió presa des de la majoria de voler aturar-lo perquè "no entrava dins dels seus projectes". Dins d'aquest estudi, el mandat comunal anterior va realitzar una recollida de dades per tal de conèixer la situació comercial, en el qual van concloure que "hi ha un gran volum de comerç que es desenvolupa en despatxos". La proposta es concentrava en els 300 comerços que estan a peu de carrer i que són els que pateixen una pitjor situació, per la qual cosa la consellera de la minoria ha advocat perquè "no es llenci tota aquesta feina que va fer el comú" relativa a la recollida de dades.

Per la seva banda, la consellera de Turisme, Judith López, ha donat resposta a les inquietuds de l'oposició explicant que la seva decisió s'ha pres perquè "l'estat actual de les dades dels comerços no estaven actualitzades" i, abans de prendre qualsevol decisió, volen "saber i analitzar des d'on partir". A la vegada, ha afegit que aquestes dades "no tenen veracitat i es troben en un format no òptim i són ambigües". Tot i això, ha manifestat que ja tenen alguns punts en ment per a fomentar la dinamització comercial a la parròquia.

Finalment, el cònsol major de Sant Julià, Cerni Cairat, ha volgut aclarir que el seu partit "no va formar part sent minoria en el desenvolupament d'aquesta proposta" i que dins dels "tres estudis de dinamització comercial que es van encarregar en el mandat anterior en cap hi figurava aquesta proposta com a una eina de millora i dinamització per al comerç local". Així mateix, ha ressaltat que tot aquest projecte tenia una previsió de despesa de 300.000 euros anuals i com que "no figuraven en aquests plans de dinamització comercial, engegats per l'anterior mandat, no ho vam considerar prioritari".