Anna Erra mostra ‘enveja’ de la oficialitat del català a Andorra

El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, van rebre ahir al matí la visita de la presidenta del Parlament de Catalunya, Anna Erra, en la seva visita institucional al Consell General. «Estic molt contenta de ser aquí i normalitzar la relació que sempre hi ha hagut entre els dos territoris», va indicar Erra, en una reunió que va servir per posar en comú diferents temes que a ambdues institucions els toquen molt de prop i com els solucionen des del territori català, així com per abordar altres qüestions relacionades amb la cultura i la llengua.

«El català és un tema delicat actualment a Catalunya perquè es va perdent l’ús social i, com sempre dic, la llengua es perd si no es parla i això és el que no volem», va esmentar Erra, motiu pel qual han intentat aconseguir l’oficialitat a Europa perquè «ens donaria eines per donar-li més força, viabilitat i estima de la llengua». Així doncs, la presidenta del Parlament de Catalunya va voler destacar també el compromís d’Andorra envers l’ús d’aquesta llengua i la seva recent renovació de la legislació, afirmant que «un país com Andorra, que dona aquest pes a l’oficialitat del català, és envejable».

En una línia semblant es va manifestar Ensenyat: «Les relacions entre Andorra i Catalunya són importants i la relació parlamentària és una part d’aquests dossiers que havíem deixat una mica oblidats», ressaltant que «aquesta visita torna a encetar la relació entre el Parlament i el Consell General». Tal com ell mateix es va encarregar de recordar, la darrera trobada entre ambdues institucions va tenir lloc el 2019, any que ostentava el càrrec Ruser Suñé.

Aprofitant la trobada, Ensenyat i Codina van mostrar a Erra les diferents estances de la Casa de la Vall, la seu històrica del Consell General i el nou hemicicle. Al final del recorregut, en el qual també es va parlar sobre els mètodes de funcionament en cadascun dels parlaments o d’aspectes quotidians de com es resolen els problemes del dia a dia, ambdues institucions van mostrar la voluntat de continuar mantenint una relació fluida en el context del bon veïnatge i les bones relacions que sempre han tingut Andorra i Catalunya, les quals es van fer evidents durant la gestió de la pandèmia de la COVID-19.