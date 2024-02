L’home trobat sense vida a Arinsal era un turista espanyol de 41 anys

La investigació de la Policia que va començar dimecres al matí per esclarir les causes de la mort de l’home trobat sense vida al riu d’Arinsal ha determinat que es tractava d’un turista espanyol de 41 anys.



L’autòpsia es va practicar ahir dijous al matí i, posteriorment, es va iniciar la comparativa de les empremtes dactilars amb la col·laboració d’Interpol Madrid (Policia Nacional espanyola) i de la Guàrdia Civil per mitjà de l’Oficina de Cooperació Policial Internacional de la Policia andorrana. L’intercanvi de dades entre els cossos policials ha permès als investigadors confirmar la identitat del difunt.



Tots els indicis apuntaven que es tractava d’un turista que s’allotjava en un hotel proper a la zona on es va localitzar el cadàver, fet que s’ha acabat de corroborar aquest divendres al migdia una vegada s’ha verificat tota la informació de la qual es disposava.



La investigació, que està judicialitzada, continua oberta per esclarir quines van ser les circumstàncies de la mort.