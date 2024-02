Espot diu que no han tingut cap reticència en fer públic l’Acord

El cap de Govern, Xavier Espot, va anunciar ahir que no faran públic el text de l’Acord d’associació amb la Unió Europea, sense que abans hi hagi un treball de contextualització. Espot va defensar que per part del Govern «no hi ha hagut mai cap tipus de reticència en fer públic l’Acord, sinó tot el contrari». El mandatari puntualitzava que primer «cal saber en quin punt estem actualment», per tal de fer les coses de manera organitzada i contextualitzada, ja que l’Executiu encara no té el text definitiu, sinó una versió que tot just va arribar aquest dijous relativa a l’acord marc, el protocol d’Andorra i de gairebé tots els annexos traduïts a l’anglès.

El cap de Govern també va defensar que ara mateix no es pot entregar el text sense haver fet aquesta contextualització prèvia perquè, per exemple, pel que fa al sector farmacèutic, «hi ha determinats serrells que no han acabat de ser tancats durant la negociació i ara hem de fer alguna proposta concreta sobre com s’han d’implementar alguns punts».

Espot detallava que a partir d’ara s’haurà de traduir també a totes les llengües dels països membres de la Unió Europea i també al català, però que això es farà una vegada s’hagi fet la revisió i s’hagi comprovat que el text recull tot el que s’ha negociat fins ara i tot el que s’acabarà de fer aquestes properes setmanes. L’Executiu pretén tenir aquest treball finalitzat al mes de març.

En aquest sentit, tal com es va consensuar ahir a la reunió del Pacte d’Estat, el Govern lliurarà el document provisional íntegre, prèvia lectura comentada per explicar els punts que requereixen d’un matís o que no estan explicitats perquè remeten als annexos o encara no estan prou detallats. Ho farà en primer lloc, als consellers generals, i posteriorment a les institucions, als mitjans de comunicació i als diferents col·lectius. Està previst, va recordar Espot, la celebració d’una reunió de poble en les properes setmanes per exposar els detalls de l’Acord d’associació.

Espot, va voler donar resposta a les declaracions que durant els darrers dies han anat fent els membres del pacte d’Estat, on ‘forçaven’ el Govern a entregar ja el text de l’acord. En aquest sentit, va lamentar que integrants del pacte com Jaume Bartumeu, Judith Pallarès o Oliver Alís hagin anat «parlant individualment i anant fent declaracions» al voltant d’aquesta qüestió «que després es malinterpreten o s’esvaeixen» i va advocar perquè hi hagi només «una única veu» que traslladi els missatges pactats prèviament entre les forces polítiques.

El cap de Govern, va fer aquestes declaracions prèvies a l’acte convocat juntament amb el secretari d’Estat per les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, amb els referents dels diferents ministeris implicats en el treball per tancar l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Espot va voler reconèixer «l’esforç ingent realitzat», especialment els darrers mesos per part d’aquestes persones, per tal de poder culminar de manera satisfactòria l’acord polític el passat desembre. La trobada, que se celebra de forma periòdica, també va servir per fixar les pautes a seguir d’ara en endavant.