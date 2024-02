Els ESLAND 2024 aterren al Principat enmig d’un tens debat

Ahir, el Poliesportiu d’Andorra va acollir, enmig de comentaris polaritzats, els premis ESLAND, els guardons que reconeix els millors youtubers i streamers de les plataformes digitals. La polèmica es va servir fa unes setmanes d’ençà que personatges reconeguts d’aquest àmbit van declinar la invitació per part del principal organitzador de l’esdeveniment, el youtuber TheGrefg. A més, en diverses ocasions, TheGrefg va comentar en els seus directes que se’n «portaria els premis cap a un altre país», perquè «ens han tractat (al Principat) molt malament».

Tot i els canvis d’última hora de, l’esdeveniment, que en primera instància anava a celebrar-se entre ahir i avui —però es va moure a un sol dia perquè l’FC Andorra juga un partit contra el Vila-real avui al Nacional—, va acollir a personalitats com Lola Índigo i Estopa. Segons alguns dels assistents, pels volts de les 17.00 hores, l’ambient a la zona del pavelló va ser més ben relaxat. Es van concentrar prop de 30 persones davant de l’entrada per reconèixer alguns dels personatges convidats.

El tema de les entrades també va estar al centre del debat, ja que des de l’organització es va apostar per vendre les entrades per un valor d’entre 50 i 200 euros. Així i tot, el recinte es va omplir de gom a gom, amb la participació de molts visitants del món de parla hispana.

D’altra banda, el 50% de la recaptació que es van generar a les retransmissions en directe a les plataformes d’Instagram, YouTube i Twitch, es destinaran a causes solidàries de la gatera i gossera del país. I l’altre 50% anirà destinat a la fundació Stop Haters.

La influencer Mistral Harrison, resident al Principat, va valorar l’organització de l’esdeveniment positivament. «Està súper ben organitzat, ni tan sols el de Madrid estava així d’organitzat. Hi ha molta seguretat», però també va remarcar que «seria més convenient que hi hagués més control amb els nens, pel tema de les fotografies que demanen i es posen al mig».

Finalment, Harrison va apuntar que alguns dels principals espònsors que promocionen els premis van participar regalant alguns dels seus productes als assistents, els quals, a més d’entrar per la catifa blanca, van ocupar el seu lloc i van esperar amb molta il·lusió l’arribada de l’organitzador, l’streamer TheGrefg.