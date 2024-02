Torna la neu al Principat a partir d’aquest dijous

El temps d’hivern amb fred i nevades tornarà a fer-se veure a partir del migdia del dijous. Es preveu que una pertorbació atlàntica canviï radicalment la situació meteorològica del Principat portant amb ella fred i nevades.

El vent serà fort, en direcció sud-oest a les valls, i en les zones muntanyenques aconseguirà velocitats de fins a 120 km/h. Aquestes condicions podrien generar complicacions en la circulació viària i afectar algunes activitats a l’aire lliure.

Per al cap de setmana, les temperatures mínimes se situaran entorn dels 0 °C a Andorra la Vella, mentre que les màximes no superaran els 15 °C. S’espera que les nevades persisteixin, ja que una altra pertorbació es desplaçarà pel sud de França, mantenint el temps inestable.

El vent serà moderat, amb direcció nord-oest a les valls i velocitats de fins a 100 km/h en les altures. Aquestes condicions continuaran generant un ambient fred i advers.

El dilluns, la neu encara estarà present, la qual cosa portarà amb si dos dies inestables amb precipitacions generalitzades i un marcat descens de les temperatures.

Es recomana a la població prendre les precaucions necessàries davant aquestes condicions meteorològiques adverses, especialment durant la circulació per carretera i la realització d’activitats a l’aire lliure.

Estat de les pistes d’esquí/ Pel que fa a l’estat de les pistes d’esquí del Principat, a Grandvalira actualment hi ha 87 de 139 pistes obertes, que suposen el 63% del total de pistes. En el referent a quilòmetres esquiables, avui en dia només hi ha el 55% disponible.

A Vallnord per la seva part, hi ha 31 pistes obertes de les 48 existents, aquesta xifra representa el 65% del total. Pel que fa als gruixos de neu, ara com ara podem trobar-hi entre 25-55 cm.