Els agricultors catalans i francesos preparen protestes conjuntes

La Unió de Pagesos va anunciar ahir noves mobilitzacions conjuntes amb els agricultors de la plataforma de la Cerdanya francesa.

Les mobilitzacions podrien incloure protestes a ambdues fronteres andorranes, la francoandorrana i la del Riu Runer. De moment no està definida l’estratègia, ja que no se sap ben bé on s’originarien les protestes i de quina manera perquè els dos col·lectius puguin reclamar les solucions compartides com són les normatives europees, amb les que pretenen fer arribar les seves reivindicacions "amb més força i contundència" a Brussel·les.

Segons va explicar el coordinador nacional de la Unió de Pagesos, Joan Caball, a aquest mitjà de comunicació, de moment s’estan mantenint reunions amb els pagesos de la Cerdanya francesa perquè amb "alguna cosa ens entendrem, amb tot no però amb alguns punts seguir que sí". De moment, no hi ha data per aquestes mobilitzacions, ja que "les converses estan en estat molt embrionari".

El sindicat va reiterar que l’objectiu de les protestes és posar fi als abusos de la cadena alimentària, exigir la reciprocitat en les importacions assegurant que compleixen les normatives sanitàries i reduir la burocràcia.

El Principat s’ha vist afectat amb problemes de mobilitat a causa dels tancaments de trànsit en els accessos des de la frontera francoandorrana, com a resultat de bloquejos per part d’agricultors francesos a La Croisade.

Per altra banda, els pagesos catalans també van bloquejar l’accés a Andorra per la frontera del Riu Runer a causa d’una marxa lenta de tractors. Aquests problemes de mobilitat amb les comarques veïnes de Catalunya s’han repetit en les últimes setmanes a causa de protestes que dificulten el trànsit cap al país, com les realitzades a Ponts o prop del Túnel del Cadí.

Aquesta setmana, el sindicat català vol centrar els seus esforços en una manifestació aquest dimecres a Madrid davant del Ministeri d’Agricultura. Segons la Unió de Pagesos es preveu que mig milió de persones participin en aquesta marxa. Caball, va afirmar que esperen "negociacions els dies posteriors a la tractorada al Ministeri".