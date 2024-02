Gili valoraria cedir terrenys dels Pardals per fer pisos

En un instant de la darrera trobada entre el Comú d’Escaldes-Engordany i el Govern de seguiment i actualització del projecte de l’avinguda del Pessebre, la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, va manifestar de forma breu que, tot i que en un principi consideren que els terrenys del carrer dels Pardals de la parròquia no són aptes per a la construcció d’habitatges, consideraria poder cedir aquests terrenys a l’Executiu per a l’ampliació del parc immobiliari públic atenent les grans dificultats existents en aquesta matèria i en el cas que considerin finalment que el terreny és apte per a la construcció d’habitatge.

Aquesta proposta estava inclosa en el programa electoral de Demòcrates per les darreres eleccions comunals del 17D a la parròquia. La cònsol major de Consens no va promulgar amb aquesta iniciativa, ja que, des de l’assessorament dels tècnics comunals, s’aconsellava que aquest territori no era apte per a la construcció de pisos a causa de problemàtiques d’accessibilitat, per exemple. Tot i això Gili hauria manifestat la possibilitat de reconsiderar la situació mostrant-se oberta a escoltar a l’Executiu demòcrata per comprovar quines possibilitats de construcció estarien disponibles a causa de la greu situació nacional sobre l’habitatge que està afectant tant al país com a la parròquia.

En declaracions a RTVA, Gili va manifestar que «si això és factible, per nosaltres no hi haurà cap problema en cedir la parcel·la al Govern», ja que entenen que si «es va parlar en campanya, entenc que potser ho van estudiar i estem oberts a què se’ns expliqui què és el que s’hi pot fer».Així i tot, des del Comú d’Escaldes-Engordany es va manifestar que aquesta possibilitat està encara en una fase molt prematura i que s’ha de desenvolupar molt i explorar bé totes les possibilitats, ja que només es va mencionar de forma breu en la reunió entre l’administració comunal i el Govern. Però, la cònsol es mostra oberta a cooperar en favor de pal·liar la problemàtica nacional i comunal de l’habitatge en cas que sigui possible construir pisos de lloguer assequible que injecti més oferta al mercat d’habitatges davant la creixent demanda.