Previsió de fins a 15 centímetres de neu al nord

El Servei Meteorològic d’Andorra preveu que la nevada que farà acte de presència al país a partir de demà podrà deixar gruixos d’entre cinc i 15 centímetres a la zona nord del Principat. De fet, van explicar que aquesta és la forquilla més probable d’acumulació en 24 hores tant per divendres com per dissabte i diumenge. De cara a avui, però, s’espera una lleugera pujada de les temperatures prèvia a l’arribada de les precipitacions. Tot i que dijous les temperatures màximes registraran valors de fins a 16 graus, la pertorbació provocarà una davallada de cara a divendres i també durant el cap de setmana. Tant és així que les mínimes arribaran als zero graus a Andorra la Vella i les màximes no superaran els set graus.