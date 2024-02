Andorra Endavant i el PS abandonen el pacte d’estat per la sanitat

Els grups parlamentaris Socialdemòcrata i d’Andorra Endavant han decidit no formar part del pacte d’estat de sanitat. D’aquesta manera, des del PS es va argumentar que el motiu de la sortida és perquè el document que els ha presentat el Ministeri està «lluny de donar resposta a les demandes i plantejaments de partida que se’ns van fer la passada legislatura» per a la reforma del sistema de salut i no respon a les «atribucions competencials» dels legisladors. Els socialdemòcrates van presentar ahir una carta al Ministeri de Salut informant de la decisió. Al seu torn, Andorra Endavant va anunciar la seva decisió de rebutjar «rotundament» la participació en el pacte d’estat, «a menys que el Govern reconsideri dues qüestions fonamentals» com són la incorporació del servei de transport sanitari no medicalitzat dins del SAAS amb un nou model de transport d’emergència global amb el 112, tenint en compte els problemes detectats en els plecs de base successius elaborats pel SAAS i «l’incompliment de les concessionàries». I també «exigeix» la celebració d’un referèndum sobre la via preferent, que afecta els recursos de la branca malaltia de la CASS.

En el text presentat pels socialdemòcrates al Govern s’especificava que la proposta feta pel Ministeri reprodueix les línies estratègiques que ja va presentar l’aleshores ministre de Salut l’any 2019 i que simplement s’afegeix una «breu valoració» sobre l’impacte provocat per la pandèmia de la Covid-19 en el sistema sanitari. Els consellers generals del PS destacaven que el document de l’Executiu parla «de mancances del sistema sense descriure-les» i que les línies de treball «es desgranen sense un calendari o previsió temporal de la implementació de les propostes i sense els recursos associats», ja que només es parla «d’eines tecnològiques».

Des del grup parlamentari es va considerar que, per ser un pacte nacional, el document ha de revisar el sistema sanitari i concloure en una reforma legislativa que redefineixi l’estructura d’aquest amb tots els elements i serveis que el fan eficient, equitatiu, de qualitat i sostenible. La formació parlamentària va destacar que «ha de pivotar entorn la definició i avaluació del model sanitari i no entorn la seva gestió o la seva execució, pròpies del model polític que estigui al capdavant del Govern». Així mateix, els socialdemòcrates van especificar que ha d’incloure el model de finançament per fer possible la seva millora i afrontar els reptes de futur d’una manera global i coherent, amb dades i referències necessàries, i «no només reaccionant davant de cada problema», així com la necessitat d’instaurar un sistema de control del finançament sanitari compartit integrat per diferents agents del sector, el Ministeri de Salut, la CASS i el Col·legi de Metges.

Els parlamentaris socialdemòcrates van subratllar que la sanitat pública s’ha de finançar via pressupostos de l’Estat i que el pacte d’estat hauria d’abordar elements estructurals per al bon funcionament del sistema que siguin subjectes a avaluació, revisió i redefinició (com la Història clínica compartida, la Via preferent, o la planificació dels recursos sanitaris per valorar el nombre de professionals que ha d’haver-hi a les especialitats i minimitzar el dèficit, entre d’altres). El Grup parlamentari també va proposar que el pacte d’estat pugui servir per reflexionar sobre la Caixa Andorrana de Seguretat Social –per fer-lo un òrgan de gestió que no actuï pel seu compte amb recursos que són de tothom– i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària per reorganitzar-lo en parapúbliques gestores dels centres hospitalaris i sociosanitaris, ja que «el SAAS s’ha convertit en un cúmul d’ineficiències que posa en risc la sostenibilitat del sistema de sanitat pública».

Les reclamacions d’AE / Al seu torn, des d’Andorra Endavant, «seguint la línia marcada per la seva líder des de fa anys», van insistir en la necessitat de permetre que la població decideixi a través d’un referèndum sobre la via preferent. Aquesta via, segons Andorra Endavant, ha demostrat provocar un augment dels costos de salut, el col·lapse dels serveis de metges de capçalera i d’urgències, així com un retard en la derivació dels pacients, afectant la seva cura. A més del referèndum i de l’apartat del transport sanitari, també van subratllar els vuit altres punts prioritaris que consideren essencials per a una millora significativa del sistema de salut del país. Així, volen la revisió de la cartera de serveis de la CASS amb la implantació del tercer pagador generalitzat a tota la població incloent els medicaments; el reemborsament de les medecines no convencionals, més naturals i alternatives que ara mateix no estan a la cartera de serveis de la CASS així com el reemborsament de certes vitamines essencials al bon funcionament de l’organisme amb recepta del metge; una millora del reemborsament dels indispensables com les ulleres, els audiòfons, aparells dentals, serveis de podologia per la gent gran com a prevenció al risc de caiguda, de patologies digestives, d’aïllament social i d’infecció i el reemborsament dels psicòlegs.

En segon lloc, la reestructuració i la millora de la planificació dels recursos humans i materials del SAAS. Es destaca la importància de planificar adequadament els recursos humans i materials per garantir l’atenció sanitària actual i futura, amb la participació dels departaments i treballadors del SAAS. També volen la millora de la història clínica, demanant un programa més eficient per agilitzar la feina dels metges i especialistes i per garantir l’accés a la història clínica amb autorització del pacient per preservar la seva privacitat. També advoquen per la regulació de productes tòxics: «Es requereix una regulació més estricta dels productes tòxics com el toluè i altres substàncies nocives que estarien entrant al Principat». Volen un pla de lluita contra la dependència: «Es recalca la necessitat d’una planificació eficaç de l’atenció a la dependència, incloent-hi la possibilitat de centres especialitzats medicalitzats».

També insten a seguir el model japonès de prevenció, incloent-hi l’esport i una alimentació saludable. Es reclama la lluita contra malalties cròniques i addiccions: «S’aposta per la implementació d’una taxa sobre els productes ensucrats i diverses iniciatives de prevenció dirigides especialment a escoles, joves i treballadors». Exigeixen la millora de la salut mental: «Un dels punts clau assenyalats per Andorra Endavant és la creació d’un centre integral de salut mental en un entorn natural». Aquesta proposta busca proporcionar un espai tranquil i relaxant on els malalts puguin rebre l’atenció i el suport adequats per afrontar els seus reptes emocionals i mentals deixant la possibilitat als seus familiars de visitar-los.

A més, Andorra Endavant va destacar la importància d’activitats esportives gratuïtes per als joves de famílies modestes: «L’esport no només millora la condició física, sinó que també té efectes positius sobre la salut mental, ajudant a reduir l’estrès i millorant l’estat d’ànim». I el grup parlamentari també va subratllar la necessitat de programes de lluita contra les drogues i l’alcohol, especialment dirigits als joves.

En afegit, Andorra Endavant va fer una crida a la implementació de programes que ensenyin als joves els coneixements necessaris per saber com ser feliços; com canviar el seu estat d’ànim; com impulsar la fabricació de les hormones de benestar com l’endorfina i els neurotransmissors com la serotonina i la dopamina entre altres i gestionar les seves emocions de manera saludable. Aquestes iniciatives han de basar-se, van defensar, en els coneixements de neurociència, nutrició i psicologia, transmetent-se amb petites dosis d’humor per facilitar la comprensió del que succeeix tant a nivell mental com físic. I a l’últim reclamen la implementació de l’aplicació Andorra Salut, seguint el model de Doctolib de França, com a eina de gestió en línia per a cites mèdiques i documentació de salut rellevant.