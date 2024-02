AE es reuneix amb l’USdA per parlar sobre l’habitatge

Segons va informar ahir la líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner, la formació va mantenir ahir a la tarda una reunió amb la Unió Sindical d’Andorra (USdA) per parlar sobre l’habitatge, fent una taula per revisar quines mesures s’han adoptat al respecte, quines s’estan desenvolupant i quines s’han de debatre.

En aquest sentit, Montaner va esmentar que des del seu partit van indicar que per a ells hi ha quatre mesures urgents. La primera és sobre l’adquisició d’un parc públic d’habitatges a preu assequible «que no superi el 30% de la llar». En segon lloc, volen poder revisar dades dels propietaris, «gràcies als comuns», per cobrar taxes als pisos buits i, en cas de no pagament, fer embargaments. La tercera és envers la lluita contra les empreses pantalla, «que representen uns 2.000 pisos que podrien estar al mercat de lloguer i que a més ni tributen». I la darrera fa referència a l’exempció dels propietaris, qui consideren que «no han de pagar els plats trencats de la pròrroga forçosa de lloguer».

En darrer lloc, des d’Andorra Endavant van recordar que des de la formació van prometre fer una reunió pública respecte a l’habitatge, i que tot i haver estat ara ocupats amb el tema de l’Acord d’associació, «ara farem aquesta reunió».