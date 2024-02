Montaner denuncia persecució política contra ella en el cas Costa

L’actual líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner, podria quedar inhabilitada del seu càrrec públic durant dos anys i afronta una pena condicional de dos anys de presó, segons ha demanat el Ministeri Fiscal, per la denúncia que va fer el llavors conseller general Ferran Costa per un presumpte delicte de revelació de secrets, quan Montaner va fer públic el seu salari. Així doncs, Costa demana una indemnització d’uns 64.000 euros, tot i que la líder d’Andorra Endavant ha indicat que la xifra podria rondar els 85.000 euros sumant els danys morals. Amb tot, Montaner ha esmentat que «castigar una parlamentària per un fet com aquest és típic d’una dictadura» i ha assenyalat que portarà el cas al Grup d’Estats Contra la Corrupció (GRECO).

Per recordar el context, cal remuntar-se a l’any 2020, quan Montaner, llavors consellera general de Terceravia, va sol·licitar a la CASS els fulls de cotització del seu grup parlamentari corresponents a l’any anterior per enviar a una gestoria. La parapública, però, «va emetre per error els fulls que corresponien al grup parlamentari Liberal», segons es recull en un document enviat per l’advocat de Costa al Tribunal Superior de Justícia, descobrint així Montaner que Costa cobrava un complement salarial. Així doncs, la fiscalia indica que Montaner va divulgar «indegudament» aquesta informació, i posteriorment es va divulgar en un mitjà de comunicació, generant molta pressió mediàtica i fent que Costa renunciés al complement, fet que el va portar a denunciar l’actual líder d’Andorra Endavant en considerar els fets com a presumpte delicte major de revelació de secrets. «Si fos malpensada, pensaria que és una jugada bruta d’alt nivell», ha esmentat Montaner, abans d’afegir que aquesta qüestió no només es quedarà al Principat: «Passarà les fronteres i serem una vergonya internacional».

En el text també s’escriu que Montaner va aprofitar «en benefici polític propi el moment de tensió econòmica» del país i de les empreses arran de la Covid-19 «per divulgar una informació salarial [...] per perjudicar-lo públicament (a Ferran Costa), personalment i políticament, sense cap mesura, escrúpol ni pudor». En aquest sentit, Montaner ha comentat que «se’m vol treure del mig del mapa polític, fa temps que ho dic i ara tinc la certesa, per defensar la butxaca dels ciutadans i la bona governança. Això debilita la democràcia».

Cal destacar que el Tribunal Superior, tal com s’indica a l’aute amb data del 31 de gener, ha tancat la causa per fer el judici oral, el qual, segons també es recull al text, s’ha demanat diferents testimonis entre els quals hi ha figues polítiques de l’anterior legislatura perquè vagin a declarar, com Carles Ensenyat, Maria Marticella, Mònica Bonell, Ladislau Baró, Pere López, Susanna Vela, Jordi Gallardo o Josep Pintat.

En cas d’inhabilitació / En cas que Carine Montaner acabi quedant inhabilitada, segons els serveis jurídics del Consell General, quedaria com a consellera sense salari i sense la participació en cap sessió del Consell General. Tot i això, Montaner ha explicat que «continuaria mantenint el meu grup parlamentari». És a dir, «estaria com una consellera, però congelada. Ningú em substituiria, però tampoc podria participar». Així doncs, la formació d’Andorra Endavant es quedaria amb dos consellers en comptes de tres, amb Noemí Amador i Marc Monteagudo.

Agraïment al síndic general / D’altra banda, Carine Montaner ha volgut agrair la intervenció del síndic general Carles Ensenyat en el cas. «És un home d’estat i està molt preocupat per la imatge política, i aquesta querella evidentment la taca», ha indicat l’actual líder d’Andorra Endavant, tot afegint que Ensenyat va «intentar organitzar una trobada al seu despatx a la qual el senyor Costa no va venir».