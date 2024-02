Espot es reunirà amb el president d'Espanya, Pedro Sánchez

Si més no, la darrera trobada oficial entre Espot i Sánchez va ser el juliol del 2022 a La Moncloa. El desplaçament a Madrid serà una bona oportunitat per compartir amb el president Pedro Sánchez la conclusió de les negociacions de l’Acord d’associació obtingut durant la presidència espanyola del Consell de la UE. Aquesta reunió inclou també la presència del ministre de Finances, Ramon Lladós, i el governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos.

El cap de Govern, Xavier Espot, es desplaçarà a Madrid per mantenir una reunió a la Moncloa, programada pel dimarts 27, amb el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez. Es tracta d’una nova trobada, de les que es programen de manera periòdica i s’emmarca en el diàleg fluid i les relacions estretes entre els dos estats.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació