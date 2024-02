La setmana vinent s’iniciarà la comunicació de l’Acord amb la UE

Després de la reunió dels membres del pacte d’Estat per l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, el cap de Govern va anunciar l’inici del pla de comunicació del tractat, pel qual s’explicarà el text a totes les esferes de la societat andorrana. El cap de Govern va esmentar què es faran lectures comentades d’una «versió evolutiva, perquè no esta completament tancada», a més de que el full de ruta de comunicació del tractat s’iniciarà «a partir de la setmana que ve» que començaran «per respecte institucional pels consellers generals, el síndic i la subsíndica». Acte seguit, s’efectuaran les lectures comentades de l’Acord amb cada mitjà de comunicació, proporcionant en aquests l’accés al text, així com es procedirà a dur a terme aquestes lectures comentades amb els cònsols i consellers comunals de cada parròquia i amb els membres de la Seu de la Justícia. A més, se celebrarà una sessió informativa i de debat al Consell General.

Lectura pública i comentada de l’Acord/ Dins d’aquesta estratègia comunicativa, el cap de Govern va anunciar que el pròxim 12 de març se celebrarà al Centre de Congressos de la capital, a les 20.00 hores, una sessió oberta a tota la ciutadania amb la voluntat d’explicar per primera vegada i de forma detallada i oberta, el contingut final del tractat.

Espot declara que estan rebent «inputs positius»/ El cap de Govern va ser preguntat per la valoració positiva del president de MoraBanc, Lluis Alsina, que després d’haver vist i escoltat les explicacions corresponents als serveis financers, va mostrar-se satisfet. Espot va explicar el fet que «ho veies amb bons ulls és perquè és un bon Acord d’associació que dona resposta als interessos del nostre país i que s’ha negociat des de fa vuit anys amb visió de defensa a ultrança d’aquests interessos nacionals». El cap de Govern va explicar que el tractat ha combinat aquests interessos nacionals amb la finalitat de «voler participar en el mercat interior europeu i, per tant, d’acceptar les regles d’aquest, però amb tota una sèrie d’especificitats i adaptacions que responen a la defensa de la idiosincràsia i de la identitat del nostre país». Espot va posar d’exemple el protocol de serveis financers, que ha aconseguit el vist i plau d’una de les tres grans entitats bancàries andorranes, i aclarint que s’ha seguit la mateixa idea per les quatre llibertats del mercat interior, que corresponen a la lliure circulació de persones, capitals, serveis i mercaderies i que seran explicades en aquest pla de comunicació.

Així mateix, Espot va esmentar que el cas d’Alsina no és excepcional, ja que va estipular que estan rebent «inputs positius» de diferents actors de la societat andorrana. El cap de Govern va esmentar exemples com el sector empresarial, amb qui es va reunir ahir en un dinar, representants del teixit econòmic, empresarial, professional i social. Espot va admetre que «hi ha un cert desconeixement en molts aspectes de l’Acord d’associació, però quan s’expliquen i es justifiquen, les persones tenen autoconvicció de què és un bon projecte de futur pel país», afirmant que tot i que hi ha veus crítiques que es fan molt sonores dins de la societat andorrana, «hi ha molta gent que és favorable, però que, legítimament, vol conèixer-ne el contingut de forma molt més detallada». Per aquest motiu, el cap de Govern va esmentar que l’Executiu té un «un any de feina al davant» on tenen el convenciment de convèncer a la major part de la ciutadania.

El referèndum s’apropa al 2025/ Amb aquest «any de feina», Espot va confirmar que, molt probablement, el referèndum vinculant sobre l’Acord d’associació se celebrarà l’any que ve. El cap de Govern veu «molt difícil que el Parlament Europeu actual estigui en disposició de ratificar aquest Acord». L’Eurocambra celebrarà els seus comicis el pròxim mes de juny i, des de l’Executiu, ja es té la previsió de què «el procés de redacció serà llarg», segons el mandatari.

El cap de Govern rebrà «amb reserves» l’estudi de Guide i Andorra Endavant/ Espot va esmentar que «estaran atents» a la presentació de l’estudi d’impacte del despatx d’advocats Gide encarregat pel partit de Carine Montaner, Andorra Endavant. Tot i així, el demòcrata va també aclarir que «no podem obviar que aquest estudi d’impacte ha estat encomanat a través de l’adjudicació directa d’un grup parlamentari que ja té un posicionament molt ferm i determinat» en contra de l’Acord d’associació». A més, el mandatari va fer referència a Gide esmentant que es tracta d’«un bufet d’advocats que ja ha fet un estudi d’impacte per a un altre país (Mònaco) resultat que ja tots coneixem», fent referència al fet que el Principat monegasc va abandonar les negociacions després de rebre aquest estudi.