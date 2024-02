El Grup de Folklore Casa de Portugal renova la junta directiva

El Grup de Folklore Casa de Portugal va celebrar l’assemblea general de l’entitat el passat dia 16 de febrer, una trobada que es realitza cada dos anys i que enguany un dels punts de l’ordre del dia va ser la renovació de la seva junta directiva. Així, a la reunió de junta del passat dimarts va ser designada per unanimitat la presidència a Jose Luis Carvalho, fins ara secretari de l’entitat des de la seva fundació en substitució de Vania da Costa Novais, que va accedir al càrrec fa dos anys.

A la trobada també es va designar Luis Mário Novais com a vicepresident, Ana Sofia Marinho com a secretària i Cami Medeiros com a tresorera. Els vocals que van ser designats són Fátima da Costa, Mauricio Cunha, Jessica Brito, Fabiana Cunha i Mireia Medeiros.

Segons s'explica des de l'entitat, es tracta d'un equip jove que tindrà la missió de preparar durant els propers dos anys les celebracions del 30èaniversari de l’entitat cultural portuguesa al Principat, que tindran lloc l’any 2026. A més a més, l’entitat està preparant la propera edició del Festival Ibèric de Folklore que tindrà lloc el 27 d’abril al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany.